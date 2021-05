Amazon responde rápidamente a Apple Music, y dejará de cobrar un extra por la calidad superior de Amazon Music HD

Ante el anuncio de que Apple Music ha realizado hace unas horas respecto a su oferta en contenidos sin pérdida y Hi-Fi, Amazon ha respondido rápidamente. Su novedad es que dejará de cobrar una cuota adicional por contenidos de alta calidad que ofrece en Amazon Music HD.

A partir de ahora, el audio sin pérdidas (lossless en inglés) estará disponible para todos los suscriptores de Amazon Music Unlimited sin coste adicional.

Los suscriptores de Amazon Music Unlimited pueden ahora actualizarse a Amazon Music HD sin coste adicional en España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Francia e Italia.

Our highest quality audio. Now at no extra cost. Discover over 70 million songs in HD. Tag the artist you're most excited to listen to in HD 👇https://t.co/m7SeVdmi0j pic.twitter.com/98Pxuo9PuR