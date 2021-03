HiFi o no HiFi: el test que te dice si tu oído puede diferenciar entre la calidad de Spotify y el audio sin perdida (lossless)

Hace poco en Spotify anunciaron que finalmente ofrecerán un modelo HiFi de música en alta calidad sin perdida, es decir, un verdadero competidor para las opciones más de nicho como Tidal o Qobuz que atraen a los audiófilos.

Mientras tanto, Spotify sigue ofreciendo la misma opción de "alta calidad" de siempre en su streaming, una calidad que, siendo honestos, es suficiente para la mayoría de sus usuarios, y que incluso si sientes que no es suficiente para ti, es posible que no puedas siguiera distinguir de la calidad lossless de un CD, y este test es una interesante forma de comprobarlo.

¿Están tu equipo y tus oídos preparados para el sonido HiFi?

El ABX High Fidelity Test te ofrece una forma de probar no solo tus oídos sino tu equipo de sonido, para saber si puedes distinguir entre el streaming de alta calidad de Spotify que equivale a aproximadamente 320 kbps, y la calidad de audio sin perdida (lossless) de un CD que equivale a unos 1.411 kbps.

La premisa aquí es que la calidad del sonido que recibimos no depende solamente del servicio que nos provea el sonido, sino obviamente del equipo en el que lo vamos a reproducir. Por ejemplo, el Bluetooth simplemente no puede ofrecer sonido HiRes a pesar de grandes avances como el códec LDAC o aptX-HD, el audio sigue siendo "lossy". Siempre se pierden datos al exprimir la señal de audio digital a través de la vía Bluetooth.

El otro punto son tus oídos, no todo el mundo percibe el sonido igual, y con la edad también empezamos a escuchar peor. La mayoría de las personas no van a poder distinguir la diferencia de calidad la mayoría del tiempo, y ni hablar de la diferencia entre la calidad CD y el HiRes, que puede llegar a 24 bits hasta 194 kHz.

Tomar este test es un interesante ejercicio. Lo que hace es ofrecerte unas cinco canciones, cada una en una tanda de que puede ir de 5 a 20 repeticiones, dependiendo de cuánto tiempo quieras invertir.

Es un test "ABX" porque te ofrece una misma canción en tres opciones distintas: A, B y X. Tu objetivo es escuchar X, y luego elegir cuál suena más como X, si A o B. El test no te dice en ningún momento cuál canción suena en calidad lossless (CD) y cuál en calidad lossy (Spotify), así que vas completamente a ciegas sin nada que influencie tu decisión.

Puedes repetir los segmentos de escucha cuantas veces quieras, adelantar o atrasar cinco segundos a la vez, o empezar desde el principio. Los cambios entre A, B y X son instantáneos y resulta bastante difícil distinguir.

De hecho, incluso con resultados de alrededor de 60 y 80% de aciertos el test va a concluir que probablemente no puedes distinguir entre una calidad y otra, porque cuando se incluye la variable de que elijas respuestas al azar, podrías obtener puntuaciones igual de cercanas.

Aunque el test funciona tanto desde tu dispositivo móvil como desde el escritorio, te recomiendan que no lo uses desde el móvil si tienes datos limitados, pues transferirá entre 30 y 40 MB de archivos FLAC. Los archivos no se almacenan en caché debido a las limitaciones de las bibliotecas de audio FLAC de JavaScript.