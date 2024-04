Microsoft quiere meter anuncios en Windows 11 a toda costa: ahora los prueba en un lugar de lo más invasivo

Tanto si estás pensando en dar el salto a Windows 11 o lo usas ya, ojo porque Microsoft está probando algo que de desplegarse al público general puede empañar la experiencia de uso: los anuncios. Y además lo está haciendo en un lugar que visitas con frecuencia: prueba contenido sugerido en el menú de Inicio.

Más concretamente, empleará la sección de Recomendados del menú de Inicio, donde habitualmente se muestra recomendaciones de archivos para abrir, solo que en este caso la idea es sugerir aplicaciones disponibles para descarga presentes en Microsoft Store.

Son solo pruebas, pero vienen activados de forma predeterminada

Como detalla Microsoft en una entrada de su blog, por el momento 'esto aparecerá solo para Windows Insiders en el canal beta de Estados Unidos y no aplicará a dispositivos comerciales (dispositivos gestionados por organizaciones)'. En ese caso los anuncios aparecerán configurados por defecto y su presencia será como puede verse en la imagen que hay inmediatamente después:

Una aplicación sugerida por Windows 11. Windows Insider blog

Teniendo en cuenta su consideración de prueba, está sujeto a modificaciones e incluso a su no implementación de forma general en función de la acogida recibida y el posterior feedback, en caso de no considerarse una medida beneficiosa y popular.

No es la primera vez que Microsoft experimenta con los anuncios y hasta la fecha no los ha convertido en algo real: el año pasado ya los probó dentro del Explorador de archivos, pero finalmente lo desactivo en futuras versiones beta. De hecho, lleva una década tratando de implementarlos en diferentes versiones. Ya hay anuncios promocionales en la pantalla de bloqueo y en el menú inicio de Windows 10, por lo que no sería raro que tarde o temprano terminasen siendo realidad.

Cómo desactivar el contenido promocional. Windows Insider Blog

Pese a ser un experimento con restricción geográfica y de dispositivos que merece la pena tener en el radar ante futuras implementaciones, lo bueno es que este contenido promocionado puede desactivarse acudiendo a la sección de configuración, como puede verse sobre estas líneas.

Ahora la pelota está en el tejado de aquellas personas testers de Windows y su reacción ante la medida para que Windows siga adelante o no.

