Así es Tele-Prompt, una nueva IA que te ayuda a intervenir en conversaciones con frases e ideas ingeniosas

Un joven desarrollador, de nombre Daniel Gross, que ya ha trabajado un tiempo en la plantilla de Apple, junto con su colega Natt Friedman, acaban de anunciar una nueva Inteligencia Artificial que te da ideas de qué puedes decir en una conversación. La IA se llama Tele-Prompt y además no necesita conexión a Internet puesto que se desarrolla de forma privada dentro del ordenador.

No es la primera IA creada para ayudarnos en una conversación. ChatGPT ha arrasado recientemente gracias a sus capacidades, pero Tele-Prompt tiene características muy particulares y puede ser usada tanto en una reunión de trabajo como en una conversación informal.

Greetings AI-native hackers. @natfriedman and I present a small hack from last weekend: Tele-Prompt.



An on-device AI for your meetings that listens to you and makes charismatic quote suggestions -- pic.twitter.com/KTQobkH0rO