Un audio filtrado revela la mala opinión de directivos de Twitter sobre Elon Musk, su nuevo jefe. Él opina igual de ellos.

Este lunes (posiblemente ya martes en España) tuvo lugar una reunión de directivos de Twitter tras la adquisición de la plataforma por parte de Elon Musk. Alguien estuvo grabando dicha reunión y ahora la filtración de un audio de la misma arroja luz sobre cómo está viviendo el viejo Twitter la inminente transición de enfoques en algunos campos de la compañía.

Y no, no parecen estar llevándolo nada bien. En dicho audio, publicado originalmente por Project Veritas, se puede oír a la directora de marketing de Twitter, Leslie Berland, afirmar que el nuevo dueño de la compañía ha puesto "en una situación difícil" tanto al departamento de 'Confianza y Seguridad' de Twitter como "a cualquiera al que le importe la salud de la plataforma".

¿El motivo? Haber declarado públicamente que la principal motivación de la adquisición han sido las políticas de moderación aplicadas por la plataforma, y diseñadas desde el citado organismo, creado en 2016 y que ya entonces recibió críticas de algunos sectores de la prensa por ser una "pesadilla orwelliana".

Críticas a la responsable de censurar a medios de comunicación para proteger a Biden

Pero eso no fue lo más polémico que pudo oírse en la reunión. Lara Cohen, jefa global de negocios de Twitter, acusó al nuevo propietario y a sus seguidores de "misoginia" por haber criticado a otras dos ejecutivas (la ya citada Berland, y la abogada de la compañía Vijaya Gadde) por su implicación directa en la polémica decisión de censurar toda mención a las noticias sobre el contenido de un portátil de Hunter Biden, hijo del actual presidente estadounidense, en plena campaña electoral.

Color me shocked SHOCKED that people are coming for two of our prominent female executives on day 1 of this thing. 🙄 — Lara Cohen 💅🏼 (@Larakate) April 27, 2022

De hecho, Twitter llegó a suspender durante dos semanas la cuenta del New York Post por atreverse a sacar a la luz la historia. Meses más tarde, con el padre de Hunter Biden ya en la Casa Blanca, hasta el progresista The New York Times confirmó la veracidad de lo publicado por su rival conservador.

Cuando el presentador de podcasts Saagar Enjeti se hizo eco en un tuit de la noticia de que la responsable última de dicha suspensión (y la de la cuenta de Trump) había estado llorando durante la citada reunión posterior a la compra de la compañía, Musk sólo contestó con el siguiente comentario:

"Suspender la cuenta de Twitter de un gran medio de comunicación por publicar una historia verídica fue, claramente, algo increíblemente inapropiado".

Suspending the Twitter account of a major news organization for publishing a truthful story was obviously incredibly inappropriate — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022

Musk afirmó en otro tuit que la "reacción extrema" a su compra de Twitter "por parte de aquellos que temen la libertad de expresión lo dice todo", y afirmó que llevar la censura más allá de lo que dictan las leyes es "ir contra la voluntad popular".

Parag Agrawal, CEO de Twitter desde la salida de Jack Dorsey, y un reconocido defensor de que Twitter tiene mejores cosas que hacer que salvaguardar la Primera Enmienda [de la Constitución de EE. UU., que consagra la libertad de expresión], reivindicó lo hecho en estos últimos años:

"Twitter crece como servicio y permite que las personas tengan una mejor experiencia porque […] hemos creado herramientas y procesos para que las personas se sientan seguras. Creo que hay mucho trabajo que podemos hacer aún en ese sentido".

Durante la reunión, también se aseguró a los empleados de Twitter que tienen asegurado su empleo durante los próximos 6 meses, que será lo que tarde Elon Musk en tomar posesión de su nuevo cargo como presidente de la compañía. A tenor de lo visto en estos días, es probable que, en ese momento, varios de los directivos participantes en la reunión vean cómo se les señala la puerta de salida.

Trump señala el camino

Hace poco más de dos meses que Donald Trump, baneado de Twitter siendo aún presidente de EE.UU., lanzó su nueva red social Truth. Disponible tan sólo en su país, por ahora, no ha tenido mucho impacto a nivel global… sin embargo,** hoy ya suma más descargas en los últimos días que Twitter (y que Tik Tok) en la App Store**, un aspecto que Musk ha querido destacar en un tuit: