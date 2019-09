BangBros compra una web que publicaba información personal de estrellas del porno para reducirla literalmente a cenizas

La productora de contenido pornográfico BangBros ha incendiado, literalmente, las redes sociales tras anunciar que compraba PornWikiLeaks. Esta web era conocida por publicar información personal (nombres reales, direcciones o números de teléfono) de actrices o actores porno.

A esta práctica se la conoce como doxxing, y es algo que hemos visto en otras industrias (por ejemplo, en la de los videojuegos). De todos modos, lo interesante de esta adquisición es lo que hizo BangBros con todos los datos de esta plataforma.

Como vemos en el vídeo superior, BangBros asegura que han quemado todos los servidores que almacenaban la información de más de 15.000 estrellas del porno. Al principio del clip vemos como rocían los discos duros con gasolina y les prenden fuego.

Si ahora vamos a PornWikiLeaks, nos encontraremos con un comunicado que aparece firmado por BangBros. Nos recuerdan que "en el mundo en el que vivimos, una vez que algo está en Internet, es para siempre".

BangBros asegura que "ya han tenido suficiente", y es por eso que afirman haber comprado "esta web con la intención de cerrarla y eliminar toda la información relacionada con ella".

THANK YOU @BangBrosDotCom1 I will never forget the horror of being on one of my first sets and finding out my family who loved & supported my choices had their information leaked with death threats sent to them. This is huge for us

I personally want to thank you @bangbrosdotcom for doing this. I was affected terribly by this site. To the point I was forced to sell my home and move and also changing my phone number several times. This is a serious godsend Announment. Thank you so much for this incredible act