Las charlas en directo de Twitter Spaces llegan al escritorio, y estrenan transcripciones de audio a texto de forma automática

A principios de este mes, Twitter lanzó sus salas sociales de audio llamadas Spaces para perfiles de usuarios con más de 600 seguidores, (desde marzo estaba disponible para algunos usuarios). El nuevo servicio fue la entrada de Twitter en un nuevo terreno que inauguró Clubhouse con éxito y que ha llevado a otras muchas redes sociales a ofrecer sus propuestas similares.

Hasta ahora Twitter Spaces sólo estaba disponible para usar en Android e iOS pero hoy la compañía ha anunciado el despliegue de su plataforma de chat de audio en grupo para la web, tanto de escritorio como móvil.

Con este anuncio, los usuarios podrán unirse a Spaces desde su navegador web para escuchar lo que se habla en las salas, establecer un recordatorio para unirte a un chat de audio programado y otras funciones que antes sólo estaban disponibles en el móvil. Eso sí, por ahora no puedes alojar una sala de audio desde la web, a diferencia de lo que ocurre en el móvil. Por el momento es solo para asistir a los encuentros.

Por ahora la función no aparece visible al menos entre muchos de los usuarios de España.

starting today, spaces will be available on https://t.co/RD57W4QZPz (mobile web, desktop web)



our focus areas:

- infrastructure and listening UI that adapts to your screen size

- setting reminders for scheduled spaces

- accessibility and transcriptions pic.twitter.com/Wb0DQktkhD