China se abre a los turistas del mundo pero hay un problema con las apps necesarias para viajar. Ya hay solución: así es Nihao China

China se ha abierto al mundo en un momento en el que también va ganando cada vez más interés global. Además de la creación de nuevos visados para facilitar la llegada de profesionales a trabajar en el país y atraer así el talento internacional, también está en auge en cuanto a la visita de turistas.

Un tema interesante para quien quiere viajar a China es que es necesario contar con dos aplicaciones móviles para llevar a cabo muchos procesos necesarios del viaje (tomar un Didi-como un Uber pero chino-, pagar en muchos lugares, usar servicios públicos...). Pero esas apps no siempre funcionan bien cuando son instaladas en teléfonos de personas de fuera del país.

Alipay y WeChat son dos herramientas esenciales para llevar a cabo los pagos y otros trámites pero como explican desde Xataka Móvil, no son intuitivas y dan errores a menudo sobre todo por la verificación. Teniendo en cuenta los problemas que reportan los viajeros internacionales, China ha tomado una medida: ha lanzado una nueva app.

Nueva App: Hola China, Nihao China

El Embajador de la República Popular de China en Colombia, Zhu Jingyang, ha explicado en su cuenta de X que "viajar por China ahora es más fácil para los extranjeros: la app "Nihao China", desarrollada por la empresa china Union Pay" (el sistema de pago que compite con Visa y Mastercard).

Qué incluye. Ofrece mapas de las principales ciudades, pagos con código QR (para usar por ejemplo el transporte público), software de traducción integrado, reembolsos de impuestos (alrededor del 10% según el producto).

Todo el proceso de viaje. Como explican desde la propia app en Google Play, Nihao China ofrece a personas en el extranjero una solución de servicio de ciclo completo en China, que integra "pago + información + agente de inteligencia artificial", cubriendo todo el proceso desde antes del ingreso, durante su estadía, hasta la salida.

Pensada para el turista. Mientras que las apps que estaban disponibles hasta ahora estaban enfocadas en su uso por la ciudadanía china, Nihao está orientada a los viajeros internacionales. "Todo está integrado en una app sencilla e intuitiva que empodera tanto a turistas como a viajeros de negocios", afirma el embajador.

Dónde se puede descargar. Está disponible para Google Play de Android y en la App Store para iOS.

Privacidad. El desarrollador indica que esta aplicación no recoge ni comparte datos de usuario y que estos están cifrados: los "datos se transfieren a través de una conexión segura".







