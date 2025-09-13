Compró una caja de PC por 23 dólares en una subasta. En su interior encontró 256GB de RAM y una RTX 3080 Ti

Reconozco que desde que vi (y me enganché) a 'Quién da más', miro con otros ojos las subastas: puedes hacerte con auténticos chollos por muy poco dinero. A decir verdad, si buscas bien y tienes un poco de suerte, puedes dar con cosas de lo más interesantes para su precio frente a lo que costaría si fuera nuevo. Pero hay quien tiene mucha fortuna.

Y sino, que se lo digan a un usuario de Reddit que buscaba una simple caja de PC en una plataforma local de segunda mano y encontró una joya para su precio. Hizo una puja baja y ganó, pero cuando recogió la supuesta caja de PC envuelta en cartón algo no cuadraba: pesaba más de lo esperado y hasta sonaba diferente.

Buscaba una simple caja de PC. Encontró un ordenador de gama alta

Esta experiencia narrada en Reddit ha arrasado en apenas tres días. Como cuenta el comprador, con alias "LlamadeusGame", la caja contenía mucho más de lo esperado (y pujado): un ordenador de gama alta al completo donde no había componentes desfasados. Un verdadero "pepino" para jugar u otras tareas exigentes

Vía: Reddit

Como puede verse en las fotos, consta una placa base TRX40 AORUS Pro WiFi con un procesador AMD Ryzen Threadripper 3960X de 24 núcleos, 256 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Aunque en las imágenes del ordenador se aprecia polvo, la captura de pantalla que adjunta demuestra que todo está operativo y en buen estado.

La historia está documentada, pero es que además la web Capital City Online Auctions donde se llevo a cabo la puja todavía mantiene el lote publicado. Se trata del número 123 y en la descripción puede leerse que se trata de una caja Fractal Design Define 7 XL valorada en 317,99 dólares y adquirida en una puja final de 23,50 dólares más la comisión. Las fotos del anuncio apenas detallan una caja dentro del embalaje de cartón y una imagen de catálogo, por lo que nada parecía adelantar lo que verdaderamente albergaba.

La diferencia de precio entre lo pagado y el valor real es demasiado bueno para ser real. Aunque se trate de componentes con tiempo en el mercado, el chip AMD Ryzen Threadripper 3960X tenía un PVP de 1.399 dólares y la GPU NVIDIA RTX 3080 Ti superaba los 1.100 dólares. Un equipo similar de segunda mano supera holgadamente los mil euros, al fin y al cabo la cifra de RAM es una barbaridad.

Eso sí, en la publicación de la subasta aparecía claramente que los artículos en puja ni tienen garantía ni devolución, además de que las pujan tenían que basarse en la descripción escrita y no en las imágenes (que, como en este caso, eran de catálogo). Además, la recogida era presencial, sin posibilidad de envío.

Teniendo en cuenta la política del portal web, el usuario que ha pujado ha cumplido escrupulosamente con las normas pujando por lo descrito, sin embargo hay usuarios de Reddit que no opinan igual, sugiriendo que quizás debería haber avisado a la empresa ante un más que posible error de catalogación. Eso sí, atendiendo a la política anteriormente mencionada, se trata de pujas definitivas sin posibilidad de echarse atrás (se entiende que esto aplica de forma bidireccional).

En cualquier caso, en una subasta por internet además de ser rápido y tener algo de suerte, esta anécdota deja clara la importancia de leer a fondo las condiciones de la operación antes de pujar. Que disfrute de su ordenador a precio de saldo.

En Genbeta | Compró online un disco SSD y notó que algo iba mal: lo habían reprogramado para que engañase al ordenador

En Genbeta | Compró una unidad SSD de 20 TB y al abrirla solo había seis hierros. Le han negado el reembolso porque "no afecta a su rendimiento"





Portada | Foto de Amr Taha™ en Unsplash y Reddit