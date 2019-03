Críticas a Google y Apple por no eliminar una app saudí que permite rastrear a las mujeres

Hace unos días, Insider publicó un reportaje sobre Absher, una aplicación creada por el Ministerio del Interior de Arabia Saudí que permite controlar a qué lugares viajan las mujeres de este país.

Esta app (cuyo nombre puede traducirse como "solicitud concedida" o "a sus servicio") también sirve para realizar otro tipo de trámites menos polémicos, como puede ser renovar documentos o pagar multas.

Respuestas "muy insatisfactorias"

No olvidemos que en Arabia Saudí cada mujer tiene la obligación de "estar asignada" a un varón que hace de guardián, quien tiene la potestad legal para controlar sus movimientos o sus finanzas. Eso significa que la mujer le tiene que pedir permiso al hombre cada vez que quiera ir a un determinado lugar.

Mediante Absher, un varón de Arabia Saudí puede restringir los aeropuertos a los que puede acceder su mujer o incluso suspender el pasaporte con un simple click. Además, esta app le enviará una alerta vía SMS si su mujer ha intentado utilizar su pasaporte.

Aunque este tipo de leyes y acciones pueden sonar "normales" en Arabia Saudí, a la gran mayoría nos cuesta digerir este tipo de control sobre la mujer en pleno 2019. Es por eso que la congresista demócrata Jackie Speier solicitó a Apple y Google que retiren Absher de sus tiendas de aplicaciones.

En una entrevista concedida a Business Insider, Speier ya dejó claro que "las respuestas recibidas hasta ahora de Apple y Google son muy insatisfactorias". Además, esta congresista se quejó de que ambas compañías podrían eliminarla de una manera fácil y rápida.

"Facilitar la detención de las mujeres que solicitan asilo, huir de los abusos y del control, causa un daño inequívoco".

Google ya ha respondido a esta solicitud, negándose a eliminar Absher de la Play Store. La compañía alega que esta aplicación no viola ningún acuerdo o política de la empresa (imagino que esto es a lo que se refería Jackie Speier con "respuestas insatisfactorias").

"Apple y Google son cómplices de la opresión de la mujer en Arabia Saudí"

Esta respuesta de Google ha desembocado en muchas críticas en su contra, y algunos usuarios han llegado a pedir una especie de boicot contra la compañía y que no se utilicen sus servicios hasta que cambien de opinión:

Hay que desinstalar todo de #google hasta que eliminen #Absher — ernyto (@ernyto) 3 de marzo de 2019

So I was notified about woman in Saudi Arabia are still being tracked by men through an app called “Absher”. It stops woman who are fleeing their oppressive country for a better one. Google’s CEO, @sundarpichai, said it doesn’t violate Google’s policy — Siothehunter (@siothehunter) 2 de marzo de 2019

Apple ha comunicado que se encuentran estudiando el caso y que pronto harán pública su decisión. Speier ha asegurado que tanto Google como Apple son "cómplices de la opresión contra las mujeres de Arabia Saudí".