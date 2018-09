Descubren una vulnerabilidad Zero Day en el navegador Tor y la revelan porque ya no ganarán dinero con ella

El navegador Tor es un must have para todo usuario que desee navegar por los remotos lares de la Internet Profunda. Este navegador, entre otras cosas, permite ocultar tu identidad rebotando tu conexión de un servidor a otro, haciéndote (en cierto modo) irrastreable. Sin embargo, la tecnología no es perfecta y puede fallar cuando menos te lo esperas.

Zerodium, una plataforma de compra y venta de exploits y vulnerabilidades, ha publicado en su perfil de Twitter que ha detectado una vulnerabilidad Día Cero en el navegador Tor que permite saltarse las medidas de protección a través de una puerta trasera, lo que permitiría ejecutar código malicioso de forma remota.

Advisory: Tor Browser 7.x has a serious vuln/bugdoor leading to full bypass of Tor / NoScript 'Safest' security level (supposed to block all JS).

PoC: Set the Content-Type of your html/js page to "text/html;/json" and enjoy full JS pwnage. Newly released Tor 8.x is Not affected.