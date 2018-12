Discord recibe 150 millones de dólares de financiación para impulsar su tienda de videojuegos

A principios de agosto conocíamos las intenciones de Discord, plataforma social conocida como el "Slack de los gamers", de comenzar a vender videojuegos a través de una tienda online.

De esta manera, el servicio se unía a la carrera en la que se encuentran plataformas tan conocidas como Steam, GOG o (recientemente) Twitch. Ahora, cuando quedan pocos días para que finalice el 2018, han recibido 150 millones de dólares de financiación, y la compañía ya está valorada en más de 2.000 millones de dólares.

La compañía ha crecido muchísimo en poco más de un año. En junio del año pasado consiguieron levantar una ronda de financiación de 50 millones de dólares, y en aquel momento la empresa estaba valorada en 725 millones de dólares.

El grupo de inversión Greenoaks Capital lideró la ronda de financiación, en la que contribuyeron Firstmark, Tencent, IVP, Index Ventures y Technology Opportunity Partners. Discord asegura que piensa utilizar esta inyección de dinero para ayudar a que despegue su store de videojuegos.

Esta financiación llega en un momento clave, ya que Discord ha hecho algunos movimientos importantes para poder competir contra la hegemonía de Steam. Hace unos días anunciaban que "sólo" se quedarían con el 10% del precio por cada juego vendido.

Discord tiene 200 millones de usuarios registrados y es uno de las servicios preferidos por los gamers

De esta manera, buscan atraer a los desarrolladores, que obtendrían más beneficios que con Valve (Steam se queda el 30%) o la reciente Epic Games Store (que actualmente obtienen un 12% de los ingresos).

Discord está sabiendo jugar bien sus cartas para atraer a los desarrolladores a su plataforma, aunque será difícil competir con la cantidad de usuarios y la oferta que tiene Steam actualmente. De todos modos, no debemos olvidar que Discord es uno de los servicios de comunicación preferidos por los gamers (200 millones de usuarios registrados), así que tiene bastantes elementos para poder competir con las tiendas existentes.