El servicio de correo electrónico seguro Lavabit resurge de sus cenizas

Puede que a algunos el servicio de correo Lavabit no os suene. Puede que a los que sí os suena os parezca algo que quedó ya lejos en el tiempo. No es para menos, teniendo en cuenta que hablamos de él por primera vez hace nada menos que cuatro años, cuando lo definíamos como "un servicio de correo que garantiza nuestra privacidad". El servicio de correo tuvo que cerrar por presiones legales (algunas llegaban desde el FBI), pero ahora el que fuera el servicio de correo favorito de Snowden vuelve para quedarse según se informa en The Next Web.

No sólo vuelve para quedarse, sino que uno de sus fundadores promete que será "más seguro que nunca" y más fuerte. Por ahora el servicio está disponible para antiguos usuarios (que podrán volver a usar sus credenciales de acceso) y pronto admitirá a nuevos usuarios. Por ahora Lavabit ofrecerá a los nuevos suscriptores 5 GB de espacio por unos 30 euros al año.

El renovado servicio implementará dos tecnologías de seguridad: por un lado Darl Mail Internet Environment o DIME, una solución de cifrado propietaria que ya intentaron implementar en 2013 a través de Crowdfunding, y por otro lado Magma, un servidor de correo totalmente open source. DIME se encargaría de asegurar la privacidad cifrando cada parte de un correo (incluyendo contenidos y metadatos), de forma que no exista ningún tipo de información visible a primera vista que facilite el espionaje gubernamental.

Tres modos de cifrado distintos

Lavabit ofrece tres tipos de cifrado entre los que elegir, dependiendo de la confianza que quieras depositar en el servicio y de cuánto los necesites. Son los siguientes:

Modo Trustful : los servidores de lavabit se encargan de cifrar el mensaje a la par que te permiten acceder a tu cuenta desde múltiples dispositivos.

: los servidores de lavabit se encargan de cifrar el mensaje a la par que te permiten acceder a tu cuenta desde múltiples dispositivos. Modo Cautious : permite el cifrado entre puntos de tal manera que los servidores de Lavabit se encarguen de asegurar o decodificar tus mensajes.

: permite el cifrado entre puntos de tal manera que los servidores de Lavabit se encarguen de asegurar o decodificar tus mensajes. Modo Paranoid: está diseñado para quienes necesitan privacidad absoluta, gente como periodistas o reveladores de secretos. Sólo el propietario de la cuenta tiene acceso a su clave de cifrado, y para usar la cuenta en más de un dispositivo tendrá que transferir manualmente dicha clave al dispositivo en cuestión.

Son buenas noticias para los usuarios que más se preocupan por su privacidad. Si te interesa probarlo, que sepas que Edward Snowden planea resucitar su cuenta de Lavabit cuando el servicio vuelva a estar activo.

Vía | The Next Web

Imagen | jeonghwaryu0

En Genbeta | Cuatro webmails como alternativas a Lavabit