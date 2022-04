Elon Musk ya enfrenta su primera demanda por comprar tantas acciones de Twitter en secreto

La telenovela de Elon Musk y Twitter continúa. Hace algunos días nos enterábamos de que el empresario se había gastado 3.000 millones de dólares comprando secretamente casi el 10% de Twitter, todo esto tras decir que quería crear una alternativa.

El detalle es que mientras decía esto, ya se había convertido en el mayor accionista de Twitter al hacerse con el 9.2% del total de las acciones, algo que debió haber hecho público antes y que le ahorró mucho dinero. Dinero que justamente otro accionista está diciendo que la jugada de Elon le costó, y por lo que quiere iniciar demanda colectiva.

La mala "suerte" de los que vendieron antes de saberse lo de Musk

El accionista en cuestión, alega que vendió acciones entre el momento en que Musk tenía que revelar su propiedad en Twitter y antes de la revelación real, perdiéndose la consiguiente subida del precio de las acciones.

Musk adquirió más de un 5% de participación en Twitter antes del 14 de marzo, lo que le obligaba a presentar un formulario ante la Comisión de Valores de EE.UU. en un plazo de 10 días, es decir, el 24 de marzo. S

Los inversionistas que vendieron acciones de Twitter antes de la subida ocasionada por el anuncio de Musk son los que piden compensación

Sin embargo, según la demanda que se ha presentado en Nueva York, Musk no hizo esto sino hasta el 4 de abril, y en ese tiempo las acciones de Twitter subieron más de 27%. La acción que valía 39,31 dólares el 1 de abril, pasó a valer 49,97 dólares.

Cómo alega la demanda, "Los inversores que vendieron acciones de Twitter entre el 24 de marzo de 2022, cuando Musk debía haber revelado su propiedad de Twitter, y antes de la revelación real del 4 de abril de 2022, se perdieron el aumento resultante del precio de las acciones a medida que el mercado reaccionaba a las compras de Musk y fueron perjudicados".

Al no revelar su participación a tiempo, Musk pudo adquirir acciones de Twitter a menor precio. Elon rechazó hace poco unirse a la junta directiva de Twiter, por lo que ya no tendrá que morderse la lengua para seguir criticando a la empresa en público como acostumbra, y tampoco estará limitado a no poseer más del 14,9% de as acciones.