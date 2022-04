El CEO de Twitter anuncia que Elon Musk rechaza unirse a la junta directiva, siendo el mayor accionista: eso le pondría límites

Hace apenas unos días anunciábamos que Elon Musk había gastado 3.000 millones de dólares comprando secretamente casi el 10% de Twitter, tras decir que quería crear una alternativa de código abierto. Esto lo convirtió en el mayor accionista de la red social.

Unos días más tarde, Musk se convertía en nuevo miembro de la junta directiva de Twitter. El nuevo CEO de la red social, Parag Agrawal, le daba la bienvenida a la junta. Y ahora el magnate ha rechazado formar parte de este grupo. Agrawal ha sido quien ha comunicado esta información en su propia cuenta de Twitter explicando qué ha sucedido:

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk