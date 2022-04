Así funciona la opción de 'desmencionar' que Twitter ha empezado a probar entre algunos usuarios para mantener lejos a los trolls

En Twitter hay de todo: desde amigos con los que echarte largos y agradables debates, hasta acosadores y trolls a los que sólo dan ganas de decir "mira, deja de mencionarme". De hecho, es posible que hayamos tenido que hacerlo alguna vez. Pero, a partir de ahora, Twitter va a hacer que no sea sólo una petición.

Y es que la plataforma de microblogging anunció ayer mismo que está empezando a probar una función denominada "unmentioning" ('desmencionar'), que nos ayuda ya no a silenciar una conversación en nuestras notificaciones, sino directamente a mantenernos al margen de la misma (desetiquetándonos y evitando nuevas menciones y notificaciones)…

…y a dejar bien claro que así queremos permanecer, pues cuando lo usemos nuestro identificador de usuario aparecerá atenuado en las publicaciones de nuestros infructuosos interlocutores.

Así funciona

Esta función nos permite suprimirnos de cualquier tuit o conversación con el que no queramos ser asociados. Igualmente, si el tuit del que nos desmencionamos está escrito por alguien que no nos sigue, evitaremos que vuelva a mencionarnos en el futuro. No le llegará una notificación de nuestra 'desmención', pero sí verá en adelante que la red le impide mencionarnos.

Además, la pestaña 'Menciones' nos permitirá pausar cualquier mención a nuestro usuario durante los siguientes 1/3/7 días, si por alguna razón nos vemos en el centro de alguna polémica tuitera.

Es "una forma de ayudarte a proteger tu paz y alejarte de las conversaciones" y de luchar contra el acoso intentando controlar "la atención no deseada", explica Dominic Camozzi, diseñador de privacidad senior de Twitter, que ya presentó la entonces futura función de desmencionar en su perfil de Twitter el pasado junio.

La función está, por ahora, siendo probada por un pequeño grupo de usuarios y sólo está disponible si usamos Twitter desde el navegador. No se ha hablado aún de fechas para ampliar su implementación a nivel general entre los usuarios de Twitter, ni para permitir su uso desde la app móvil.

Otros cambios

Pero no es la única herramienta en la que Twitter está trabajando para luchar contra el abuso: lleva ya varios meses probando un 'Modo de seguridad' que bloquea automáticamente durante 7 días a aquellas cuentas que publiquen tuits con 'lenguaje dañino'.

Además, ha empezado a cambiar la forma en que aparecen incrustados en sitios de terceros los tuits eliminados por su autor: donde antes aparecía un aviso textual, ahora aparecerá un cuadro en blanco (lo que, a su vez, permite a las figuras públicas borrar tuits de interés periodístico como si nunca hubieran sido publicadas).

Vía | Protocol