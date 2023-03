Elon Musk insinuó que un discapacitado no lo sería tanto si podía escribir un hilo. Tras despedirlo, éste lo deja en evidencia

Esta mañana nos levantamos con un nuevo capítulo en los desencuentros de Elon Musk y su plantilla de trabajadores (o ex trabajadores) de Twitter. Unos días después de despedir aún a más gente de una plantilla super recortada, incluso a una de las directivas que más amor mostró por el nuevo Twitter de trabajar muchas horas intensamente, anoche un director senior del área de diseño decía que llevaba 9 días sin saber si estaba despedido o no y que el área de recursos humanos no sabía darle respuesta.

El diseñador, Haraldur Þorleifsson, conocido como Halli, comentó que hace nueve días se conectó a su PC de trabajo y la pantalla para acceder a los sistemas estaba en gris y el acceso a los sistemas bloqueados. Llevaba varios días esperando respuesta de RRHH de Twitter. Elon Musk le respondió en la madrugada, a su pregunta públicamente y, poco después Halli dijo que había recibido un mail confirmando su despido.

Tras esto, Musk tuiteó en su siempre activo perfil que "la realidad es que este tipo (que es rico ) no hizo ningún trabajo real, alegó como excusa que tenía una discapacidad que le impedía escribir a máquina, pero al mismo tiempo estaba haciendo hilos de Twitter", para añadir que no le tiene respeto. Halli tiene un problema de salud: distrofia muscular.

Elon Musk volvió a publicar que una persona no podía ser despedida si no estaba trabajando previamente. Sin embargo, por lo se sabe, Halli es un diseñador de 45 años que vendió su empresa tecnológica Ueno a Twitter en 2021. En su web oficial se presenta como una persona que trabaja en Twitter, donde dirige un equipo que, entre otras cosas, se encarga de las Comunidades en la plataforma, así como "el tan esperado botón de edición".

Al tuit del CEO de la red social sobre que alega tener una discapacidad para no trabajar, Halli decidió explicarle qué es la distrofia muscular que padece: con 25 años comenzó a usar silla de ruedas porque sus piernas comenzaron a fallarle y perder fuerza.

Hi again @elonmusk 👋



I hope you are well.



I’m fine too. I’m thankful for your interest in my health.



But since you mentioned it, I wanted to give you more info.



I have muscular dystrophy. It has many effects on my body.



Let me tell you what they are: https://t.co/2vb16kP6Yv