Esta empresa de software quiere acabar con los días de compartir la contraseña de Netflix, y probablemente lo van a lograr

Si eres de los que comparte contraseña de Netflix o de otros servicios de streaming, es probable que ese chollo tenga los días contados, y hay una empresa que quiere encargarse de ello usando aprendizaje automático para determinar si una cuenta se está compartiendo de forma ilegal.

Durante el CES 2018, Synamedia, una compañía de software de Reino Unido desveló una nueva tecnología basada en inteligencia artificial para prevenir que los usuarios compartan los detalles de sus cuentas de forma no autorizada, prometiendo a las empresas de vídeo bajo demanda el ahorrarles miles de millones de dólares.

Aunque Netflix ha explicado en varias ocasiones que para ellos es incluso beneficioso que la gente comparta sus cuentas, no lo es en todos los casos. Por ejemplo, si es con tu familia e hijos en casa, pues hasta ofrecen diferentes perfiles que puedes configurar perfectamente bien.

Si es con los hijos que se acaban de ir de casa a estudiar fuera, es una forma de posiblemente captarlos como clientes cuando alcancen independencia económica. Pero cuando hablamos de tíos, primos, familia lejana, amigos, vecinos, conocidos y demás, ahí ponen el límite. Y aunque en teoría no está permitido compartir tu contraseña con gente con la que no vives, Netflix hasta ahora no ha tomado ninguna medida para impedirlo.

Hasta ahora...

Netflix y otras empresas como HBO han reconocido antes que esto "no les importa mucho" porque no tiene un impacto real en el negocio. Pero eso muy bien podría cambiar. Synamedia ya está trabajando con algunos operadores de televisión de pago, y aunque no han revelado cuales, está claro que hay interés en su tecnología.

Los días de Netflix como la oferta de vídeo bajo demanda por defecto están contados, cada día tienen más competencia, tanta que se ven empujados constantemente a adquirir más y más deuda para producir contenido original y potenciar su oferta.

Algunas estimaciones sugieren que más de 1.000 millones de dólares se pierden anualmente debido al fenómeno de compartir la contraseña. Si Netflix llega a implementar una tecnología como esta en su servicio muchos se verían obligados a pagar por su propia cuenta, dejar de usar Netflix (el horror), o probablemente pagar por un plan un poco más costoso que de acceso a más personas y dispositivos.

No es descabellado pensar que todo esto tiene el mayor sentido del mundo, que lo más probable es que sea algo que esté muy cerca de implementarse en múltiples plataformas, y con la gran presión bajo la que se encuentra Netflix, es muy posible que dejen de ser tan laxos con sus políticas a la hora de compartir cuentas justo como dejaron de serlo con el uso de VPNs.