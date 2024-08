Esta empresa de videojuegos acumula despidos. Ahora descubren que su CEO gasta millones en coches y las redes sociales estallan

Hace unos hizo público que Bungie, empresa que desarrolla videojuegos y es parte de Sony, despidió a unas 200 personas más (lo que se acumula a otros anuncios similares en el último año). Poco después llegó la polémica: se descubrieron los gustos caros del CEO de la empresa y los ex empleados hablaron públicamente de su gestión y del sinsentido de que eche a gente a la calle mientras él gasta millones en coches clásicos.

Desde que se conociera esta información, muchas han sido las personas que comenzaron a indagar sobre Parsons y sus hábitos de gasto en lujos. Además, gente que dice ser de las personas despedidas han pedido públicamente su dimisión en redes sociales como X, y tachándolo incluso de mentiroso.

Como recoge Forbes, la reacción en las redes sociales fue de "rabia desenfrenada" dirigida principalmente a la dirección de Bungie, en concreto al CEO cuando se descubrió e hizo público que se gastó 2,5 millones de dólares en coches clásicos desde el acuerdo con Sony, según un sitio web de subastas online.

Como ha publicado Kotaku, Sony compró Bungie, el estudio original detrás de Halo y el creador de Destiny 2, por 3.600 millones de dólares en 2022. Tras la venta, el director ejecutivo de Bungie, Pete Parsons, compró más de 20 coches clásicos en subastas online por un valor de millones de dólares, según su relato en el sitio web Bring A Trailer. Siguió comprándolos incluso después de los despidos masivos en el estudio que ya hubo anteriormente, tal y como han recogido diversos medios.

Se pide responsabilidad de la gestión

Bungie anunció hace unos días el despido de aproximadamente al 17% de su fuerza laboral, o 220 puestos. “Debido al aumento de los costos de desarrollo y los cambios en la industria, así como a las condiciones económicas duraderas, ha quedado claro que necesitamos hacer cambios sustanciales en nuestra estructura de costos y enfocar los esfuerzos de desarrollo completamente en Destiny y Marathon”, escribió el CEO Pete Parsons en una publicación en la web oficial de Bungie.

Los despidos afectan a “todos los niveles” de la empresa e incluyen “la mayoría de nuestros puestos ejecutivos y de liderazgo sénior”, según la publicación de Parsons. Además, Bungie integrará aproximadamente a 155 personas (el 12%) de sus puestos actuales en su empresa matriz Sony Interactive Entertainment, y cesará el desarrollo interno de uno de sus próximos proyectos no anunciados.





De acuerdo con Forbes, todo esto también fue comentado por la ex administradora de la comunidad Liana Ruppert, quien ha hablado abiertamente sobre el maltrato que ella y sus compañeros de trabajo han recibido desde la última ronda de despidos. Dirigió esto a Parsons: “Eres un mentiroso, un ladrón y muchas cosas que no podemos discutir públicamente" y añadió que "esto no es culpa de Sony, esto es directamente culpa del fracaso del liderazgo. Así de simple”.

Incluso la actual administración de la comunidad DMG, quien recientemente regresó a la empresa, ha hablado: “Es inexcusable. Se está perdiendo talento líder en la industria, una vez más. La responsabilidad recae sobre los trabajadores que han hecho todo lo posible para cumplir con nuestra comunidad una y otra vez”.

También el ex responsable de las redes sociales Griffin Bennett le ha pedido que renuncie con un post en su cuenta de X: “¿Los directivos se hacen responsables de todo esto o siguen simplemente "reteniendo las bonificaciones"? Un liderazgo deficiente ha aplastado a uno de los mejores desarrolladores de todos los tiempos. Retírate, Pete".

