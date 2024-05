Esta ingeniera de software lleva dos años con más de 7.400 pestañas abiertas en Firefox. Sorprende la poca RAM que consumen

Cuando estamos trabajando o realizando una investigación sobre cualquier tema en profundidad, es normal que nos dejemos abiertas una buena cantidad de pestañas en el navegador. Sin embargo, quizás nadie en su sano juicio dejaría abiertas casi 7.500 pestañas. Esta ingeniera de software lleva dos años haciéndolo, y ya es una situación que forma parte de su vida.

Tal y como muestra Hazel en la red social X a través de una captura de pantalla, lleva más de dos años con una misma sesión de Firefox. Esta sesión ya ha alcanzando unas 7.470 pestañas y, para sorpresa de nadie, a Firefox le costó restaurarle la sesión.

7.500 pestañas abiertas y solo 70 MB de RAM ocupada

Creyendo que había perdido su récord y a pesar de que se encontró con algunos problemas para restaurar la sesión en Firefox desde su Mac, Hazel contó al medio PCMag que restaurar toda la sesión en Firefox no le llevo más de un minuto. Eso sí, para restaurarla tuvo que indagar en la caché del perfil, ya que por sí solo el navegador no podía restaurar la sesión correctamente.

“Siento que una parte de mí ha sido restaurada,“ comentaba Hazel en X cuando sus pestañas volvieron a aparecer en el navegador. Según la usuaria, deja tantas pestañas abiertas por pura nostalgia. “Me gusta desplazarme hacia atrás y ver grupos de pestañas de hace meses, es como un viaje al pasado sobre lo que estaba haciendo, aprendiendo o pensando”, dice.

Sorprendentemente, todas esas pestañas abiertas en Firefox no ocupaban prácticamente nada de memoria RAM ni afectaban al rendimiento de su equipo. “Firefox es bastante eficiente y no carga los sitios web a menos que haga clic en la pestaña, por lo que no consume muchos recursos”, afirma Hazel. Esto fue algo que un representante de Mozilla confirmó a PCMag, admitiendo que, a pesar de tener infinidad de pestañas abiertas, éstas “prácticamente no consumirían nada de memoria”.

“Hemos trabajado duro en el rendimiento de Firefox durante los últimos años, y nos alegra ver que los resultados de esos esfuerzos están dando sus frutos”, añaden desde Mozilla al ver el caso de esta usuaria. Las 7.470 pestañas abiertas en Firefox apenas ocupaban 70 MB de memoria RAM. Aunque tiene truco, ya que tal y como confirma Hazel, estas pestañas no cargan a menos que nosotros pulsemos en ellas.

No podemos decir lo mismo de Google Chrome. Y es que como se suele decir, el navegador de Google consume RAM que da gusto. Podemos hacer la prueba con tan solo 10 o 15 pestañas abiertas, donde la sesión ya puede llegarnos a ocupar más de 2 GB de RAM fácilmente.

Aprovechando esta historia, Mozilla también ha advertido de nuevas funciones que llegarán para mejorar la experiencia de aquellos que suelen navegar con muchas pestañas abiertas, como una nueva opción para gestionar perfiles y nuevas funciones para organizar nuestras pestañas.

“Estamos trabajando duro para ofrecer a la gente herramientas aún mejores para gestionar decenas o miles de pestañas. Aunque nos parece increíble que alguien tenga 7.000 pestañas activas, también demuestra hasta qué punto la gestión de pestañas es un problema común,” aseguraban desde Mozilla.

