La Europol cuenta ahora con mayor capacidad de vigilancia que nunca. Europa aprueba la reforma contradiciendo sus límites de la IA

La Agencia Policial Europea, conocida como Europol, obtendrá más poderes que nunca gracias a su nueva reforma. Recientemente, el Parlamento Europeo ha aprobado la concesión de nuevos poderes a la Europol, algo que no ha sentado muy bien a los organismos en defensa de los derechos digitales.

Europol contará ahora con técnicas de Big Data que podrán aprovechar para los casos más graves como terrorismo o abuso sexual infantil. Esto permitirá a la agencia a procesar una ingente cantidad de datos, recibiéndolos de grandes empresas privadas como herramienta adicional para perseguir el tipo de casos mencionados.

La reforma ha sido aprobada en el Parlamento Europeo con 480 votos a favor, 143 en contra y 20 abstenciones. De esta manera, ahora Europol contará con acceso prácticamente ilimitado, aunque eso sí, bajo las leyes de protección de datos. Debido al gigantesco poder del que cuenta ahora la agencia, se han creado dos nuevos puestos de trabajo: el de responsable de derechos fundamentales, y el de Supervisor Europeo de Protección de Datos. Este último tendrá como deber "vigilar las operaciones de datos personales".

Si bien Europol tendrá ahora acceso a Big Data, será una agencia externa la encargada de que la Policía europea no se exceda en la utilización de estos nuevos poderes. Además, los ciudadanos podremos consultar nuestros datos personales poniéndonos en contacto con las autoridades de cada país o con la misma Europol, aunque el desconocimiento de este derecho haga que pocas personas lo tengan en cuenta.

🚨The @Europarl_EN failed to protect fundamental rights in the #Europol vote. The reform has been accepted with a large majority, enabling considerable risks of violations of the right to a fair trial, privacy and data protection, non-discrimination, and freedom of expression. https://t.co/V7o43iO5B2