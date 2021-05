Facebook está probando usar WhatsApp como herramienta de verificación en dos pasos para Instagram

Facebook está probando a unir WhatsApp con Instagram aprovechando la autenticación en dos pasos. Un par de capturas filtradas por el desarrollador Alessandro Paluzzi muestran las nuevas opciones en la aplicación de Instagram.

La idea, parece ser, es permitir el uso de WhatsApp como herramienta de verificación en dos pasos para Instagram, es decir, que la app de mensajería sirva para recibir los códigos de autenticación que permiten poder iniciar sesión en Instagram.

#Instagram is working on the possibility of receiving authentication codes (2FA) on #WhatsApp 👀 pic.twitter.com/OeNwHZRArm