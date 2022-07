Las fichas de dominó del mercado de las criptomonedas no dejan de caer: ahora es la plataforma Vauld la que decreta corralito

Desde mediados de mayo (cuando la 'stablecoin' LUNA implosionó) hasta ahora, el mercado de las criptomonedas parece estar bajo la influencia de un lento, pero inexorable efecto dominó de colapsos y corralitos. La última novedad al respecto tiene como protagonista al 'exchange' de criptomonedas Vauld, cuyos responsables decretaron ayer el bloqueo de retiradas de fondos, transacciones y depósitos con 'efecto inmediato'.

Vauld califica la situación a la que se enfrenta ahora, en una publicación reciente de su blog corporativo, de "desafíos financieros". Según la compañía, éstos derivan de un clima de mercado que ha generado "una cantidad notable de retiros" por parte de sus clientes: sólo desde el 12 de junio dichas retiradas han superado los 197,7 millones de dólares (189 millones de euros).

Antes de decretar la suspensión de operaciones, Vauld venía ofreciendo un rendimiento anual del 6,7% para sus depósitos en bitcoin, por ejemplo, y permitía a sus usuarios prestar activos y acceder a financiación. Hace menos de un mes, cuando su situación empezaba a descontrolarse, la plataforma aún presumía en Twitter de que continuaban operando como de costumbre, gracias a su estrategia de gestión de la liquidez, que calificaban de 'equilibrada y conservadora'.

Vauld continues to operate as usual



"We have always maintained a balanced and conservative approach to liquidity management. Bull and bear runs are inevitable, and we deploy fundamentally strong strategies that account for these cycles."



