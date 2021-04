Filecoin, la criptodivisa que se ha disparado un 333% en el último mes, también es una alternativa de almacenamiento online a Dropbox

Filecoin se ubicó el 1 de abril en el Top10 de criptomonedas, superando por ejemplo a Litecoin, tras haber doblado su cotización a lo largo de la semana anterior. Dos días más tarde, la Fundación Filecoin anunciaba la donación de 50.000 de sus tokens (conocidos como FIL, con un valor de más de 10 millones de dólares en ese momento) a Internet Archive, destinada a mejorar su biblioteca de contenidos.

Pero, ¿qué es Filecoin y qué la hace diferente de otras criptodivisas? En primer lugar, no nació con el único objetivo de ser una criptodivisa, sino con el de convertirse en un sistema de almacenamiento descentralizado basado en blockchain.

La idea de sus creadores era que dicha naturaleza descentralizada permitiera proteger la integridad de los datos almacenados, haciéndolos tan difíciles de censurar como fáciles de acceder, marcando así una diferencia con respecto a plataformas de almacenamiento como Dropbox.

Sus creadores son los mismos que los de otro protocolo similar, el IPFS (siglas de 'Sistema de archivos interplanetario'). Ambos son complementarios, aunque pueden ser usado de forma independiente: donde IPFS permite direccionar y mover contenidos, Filecoin actúa como "una capa de incentivo para conservar los datos"; una capa en la que

Dado que participar en la red de Filecoin, tanto en labores estrictas de minería como proporcionando alojamiento, conlleva recompensas para el minero en cuestión, se entiende que los llamados 'Storage miners' cuentan con un incentivo para almacenar la mayor cantidad de datos posible y de manera confiable.

Además, al margen de los 'Storage miners', existe una segunda categoría de mineros llamada 'Retrieval miners', a los que los usuarios pagan para realizar servicios que aceleran la transmisión de datos (como, por ejemplo, el almacenamiento en caché).

La Fundación Filecoin vaticina que en breve este mercado abierto (el Storage Market) será 'hipercompetitivo', lo que convertirá también sus precios en más competitivos que los de sus actuales rivales centralizados.

Un día más tarde de entrar en el Top10 de criptodivisas, FIL se convertía en el token más negociado en tres exchanges de criptodivisas chinos (Huobi, OKEx y Gate), multiplicando por tres en el primero de ellos el volumen de comercio del Bicoin.

China is crazy for Filecoin, with a 24h increase of more than 30%, reaching a maximum of $236. The 24h trading volume of FIL in Huobi, China's largest exchange, reached $24.2b, nearly three times the volume of the second ETH $8.8b, Bitcoin was $7.8b. pic.twitter.com/LbKlTkfBqt