"La gente no tiene vergüenza": hay quien usa la cuenta de donaciones de VLC para pagarse suscripciones como Spotify

En los últimos meses, no paramos de hablar de estafas online, perpetradas de base con el envío de SMS fraudulentos que se hacen pasar por entidades bancarias, empresas de paquetería o grandes comercios. También se han disparado los casos de ransomware. Pero lo que no podíamos imaginar es que la organización VideoLAN, desarrolladora del mítico reproductor VLC, también iba a sufrir algo parecido, y de la forma más vergonzosa.

A través de Twitter han anunciado una práctica que están sufriendo mucho con su cuenta bancaria para donaciones:

You thought people could not go lower?

You thought wrong: people using our donation IBAN from our contribution page to pay their subscriptions for services…