GitHub ha comenzado a bloquear las cuentas de los desarrolladores que se encuentran en países sancionados por EEUU

La comunidad de desarrolladores se está enfrentando a serio problema generado por las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto a varios países. Este fin de semana, Nat Friedman, el CEO de GitHub, confirmó que la plataforma ha tenido que restringir repositorios y cuentas en naciones como Iran, Siria y Crimea, y potencialmente en otras.

Este mismo fin de semana, Anatoliy Kashkin, un conocido desarrollador ruso basado en Crimea que mantiene los repositorios del servicio GameHub, una de las mayores bibliotecas unificadas de videojuegos en Linux, llamó la atención sobre las sanciones tras ver como su cuenta era restringida.

"Mi cuenta ha sido restringida por las sanciones de EEUU ya que vivo en Crimea, es posible que no pueda mantener GameHub en el futuro". El debate en las comunidades de Hacker News y Reddit ha sido largo y tendido.

Kashkin explicó que ya no puede crear ningún repositorio privado nuevo en GitHub, y que sus repositorios privados actuales han sido deshabilitados. No puede acceder a nada en la interfaz web, y git clone le regresa un error 403. Lo único que puede hacer es crear repositorios públicos y borrarlos.

Friedman explica que como cualquier empresa que hace negocios en Estados Unidos, están sujetos a las leyes mercantiles de ese país, y para cumplir con estas, lamentablemente han tenido que implementar restricciones dependiendo del lugar de residencia y ubicación de los usuarios de las cuentas.

It is painful for me to hear how trade restrictions have hurt people. We have gone to great lengths to do no more than what is required by the law, but of course people are still affected. GitHub is subject to US trade law, just like any company that does business in the US.