Google AlphaGo va a por el más difícil todavía: vencer al mejor jugador de go del mundo

Para quienes no lo conozcan, el go es un antiguo juego de tablero chino, considerado de los más difíciles de aprender y de dominar de todo el mundo. Tiene una antigüedad de más de 2.500 años y estaba considerado como una de las cuatro artes esenciales de la cultura china antigua.

¿Por qué es este juego relevante? Porque hace un año Google DeepMind dejó asombrado al mundo cuando su proyecto AlphaGo venció a uno de los mejores jugardores del mundo en un encuentro al mejor de cinco partidas. Ahora, la inteligencia artificial de la Gran G se medirá con el mejor jugador de go del mundo, según informa The Verge.

El que ocupa el número uno del ranking mundial es un ciudadano chino de 19 años llamado Ke Jie. Este joven es profesional del go desde que tenía diez años, pero ya ha sido derrotado en varias ocasiones en partidas importantes en los últimos años. Entre estas derrotas se incluyen tres finales de torneos, en los tres meses anteriores al enfrentamiento con AlphaGo, que será en mayo.

El encuentro se producirá en la Go Summit de Wuhzen, al mejor de tres partidas. Huelga decir que, con este escenario en mente, la inteligencia artificial parte como favorita. Además, ya ha derrotado a Ke Jie en varios encuentros no oficiales. En esta ocasión se presentará una amplia variedad de juegos según el medio, lo que dará una interesante oportunidad de ver cómo se las apaña la inteligencia artificial en situaciones diferentes.

Los logros de AlphaGo

AlphaGo lleva desde enero de 2017 enfrentándose con éxito a los mejores jugadores del mundo, aunque se trató de partidas no oficiales. Se trataba de una versión actualizada de la inteligencia artificial, y al parecer consiguió derrotar de forma flagrante a sus rivales humanos.

En ese mismo mes se anunciaba la cifra de partidas ganadas: 60 victorias consecutivas conseguidas sobre más de 50 de los principales jugadores de Asia, que se dice pronto. Su futuro comenzaba de forma muy brillante.

Sin embargo, su logro más sorprendente llegaba el año pasado cuando lograba derrotar al coreano Lee Se-dol. Ya hemos hablado de este logro al principio del artículo, y vale la pena señalar que en su momento Lee Se-dol fue el mejor del mundo en este juego.

Ese "fue" es importante para los puristas del go, que esperan que Ke Jie llegue donde los demás no y consiga vencer a la máquina. Por ahora, y como ya se ha comentado, no ha sido capaz de superar a AlphaGo. Veremos qué pasa el próximo mes de mayo.

Vía | The Verge

En Genbeta | Google liberará el código de sus juegos donde entrena la IA de DeepMind