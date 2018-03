Google es la empresa que más dona a la Wikipedia, 20 veces más que Facebook, Microsoft y Apple, mientras que Amazon no da nada

La Wikipedia es libre y abierta, su contenido está disponible para todo el público. La gente puede contribuir, puede editar, pueden donar para mantener el sitio en linea, y pueden por supuesto tomar toda la información que necesiten sin tener que hacer ninguna de las otras tres cosas.

Todos los años Wikipedia lanza una campaña en la que piden a la gente que donen para mantener la enciclopedia abierta funcionando, y aunque son los donantes individuales quienes representan la mayoría de las contribuciones, también algunas corporaciones donan, y entre 2017 y lo que va de 2018, Google ha sido la que más dinero ha contribuido, con más de 1 millón de dólares.

Otros empresas gigantes de la tecnología como Apple, Facebook y Microsoft han contribuido con alrededor de 50.000 dólares, y lo hacen para igualar las donaciones que hacen sus empleados. La verdad es que 50.000 dólares para corporaciones tan grandes y multimillonarias como estas, es una cifra bastante pobre, especialmente teniendo en cuenta que también se aprovechan de la Wikipedia de alguna manera.

Las empresas que más donaron a la Wikipedia entre 2017 y 2018:

La mayoría del dinero en donaciones que recibe Wikipedia viene de individuos. Unas seis millones de donaciones con un promedio de 10 dólares cada una.

Lisa Gruwell, la jefa de la oficina principal de ingresos de Wikimedia, la fundación detrás de Wikipedia, habló con TechCrunch sobre las corporaciones que usan la Wikipedia y dan algo de regreso a la plataforma. También comentó sobre como por más que la Wikipedia sea libre, no debería ser explotada y necesita que la gente contribuya de alguna forma para poder ser sostenible.

Nuestro contenido está ahí para ser usado. Tiene licencias libres por una razón. Al mismo tiempo, es como el ambiente. Está ahí para ser usado, pero no para ser explotado. Necesitamos que la gente que usa el contenido de algo a cambio de alguna manera. Eso es lo que promovemos. No hay paywall. No cobramos por los datos. Si puedes dar algo, te pedimos que lo des, y si no puedes, igual puedes seguir usándola. Es el tipo de contrato social que tenemos con nuestros lectores.