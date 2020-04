Google Stadia Pro será gratis durante los próximos dos meses

Dentro de los muchísimos movimientos de reducir precio u ofrecer de forma gratuita un servicio por tiempo limitado, Google parece que va a ser el actor más destacado (con permiso de PornHub). Y es que la compañía de Mountain View acaba de anunciar que, dado que los videojuegos son una forma importante de socialización, van a ofrecer gratis Google Stadia Pro.

La promoción entrará en vigor en 14 países en las próximas 48 horas, y durará dos meses. Hablamos de ahorrar unos 20 euros durante ese período, y de poder jugar en con buena calidad a un catálogo amplio que si bien no tiene grandes novedades, puede disfrutarse enormemente. Nuestros compañeros de Xataka han probado Stadia durante tres meses, y la experiencia la han encontrado muy positiva.

Stadia Pro también bajará de calidad temporalmente

Tal y como han hecho los grandes servicios de streaming de series y películas, Google ha anunciado que con Stadia van a modificar la resolución máxima por defecto, de 4K a 1080p, aunque no hablan de tasa de frames. Según Google, lo hacen "para reducir aún más la carga en Internet", bajo la premisa de que la mayoría de personas jugando en escritorio o portátil no notará una gran bajada de calidad.

Aun así, como ya hizo con YouTube, Google no dice que la opción de 4K desaparezca, sino que por defecto no se alcanzará, lo que implica que quizá el usuario sí pueda establecerla manualmente.

Los usuarios que comiencen a jugar con Stadia en esta promoción, podrán jugar de forma totalmente gratuita a estos juegos que Google ya ha regalado: ‘Destiny 2: The Collection’, ‘GRID’, ‘Gylt’, ‘SteamWorld Dig 2’, ‘SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech’, ‘Serious Sam Collection’, ‘Spitlings’, Stacks on Stacks (on Stacks) y ‘Thumper’.

Lo "malo" de esta promoción es que no podremos jugar en un televisor, pues la única forma de hacerlo ahora mismo en dicho medio implica tener un Chromecast Ultra y el mando oficial de Stadia. Sin embargo, sí podremos jugar con el ordenador y con nuestro smartphone, con los periféricos válidos: mando de PlayStation 4 y Xbox, con cable o Bluetooth. De momento no son muchos los smartphones compatibles fuera de los Google Pixel desde el 2, pero la norma viene a ser todos los Samsung de gama alta desde el Galaxy S8 y el Note 8 en adelante, los Razer Phone, y los Asus ROG Phone. En cuanto a tablet, están la Google Pixel Slate, la Acer Chromebook Tab 10 y el HP Chromebook X2.