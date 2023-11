Huelga en Amazon España en Black Friday: los trabajadores se quejan de la falta seguridad laboral y de errores comunes al cobrar

Las noticias sobre el desconecto general de los trabajadores de Amazon, tanto en Estados Unidos como en España no son nada nuevo y se acaba de conocer que los trabajadores del gigante de ventas online en nuestro país han anunciado una huelga de cara al Black Friday, unos días de grandes rebajas donde las empresas de ventas ponen mucho empeño.

Concretamente, los trabajadores están llamados a parar el 27 y el 28 de noviembre. El Black Friday es este viernes 24 de noviembre y el Cyber Monday es el próximo lunes, por lo que los días de después serán intensos en cuanto la preparación y envío de los paquetes y objetos comprados y ahí es cuando se llevará a cabo el parón. Comisiones Obreras es uno de los sindicatos que ha usado su perfil de X, antes Twitter, para llamar al paro.

De acuerdo con el comunicado que publica Tercera Información, dice el sindicato que "hemos comprobado, junto a la Inspección del Trabajo, que el sistema de Gestión de Accidentes e Incidentes implantado por Amazon está ocultando posibles fallos en las medidas de seguridad. La consecuencia directa es la no aplicación de las medidas de prevención necesarias: si no se reconoce el problema, no se le puede poner solución, así de sencillo y así de grave".

Qué piden los trabajadores

La huelga no es absoluta, sino que constará de paros de una hora por turno, informa Europa Press. La decisión se ha tomado porque los trabajadores sienten que no hay "ninguna salida a la vista a pesar de las diversas soluciones que os hemos propuesto".

En general, la plantilla de Amazon se siente desprotegida por la empresa contratante: hay una "insuficiente protección de la salud del personal" y hablan de una “presunción de laboralidad” causado por un sistema de gestión de accidentes e incidentes que "está ocultando posibles fallos en las medidas de seguridad".

También alegan fallos al cobrar la nómina, falta de claridad en los conceptos de la nómina, dificultad al gestionar permisos de descanso y errores en la gestión de vacaciones. Todo esto recordando que la empresa paga los salarios mínimos.

De acuerdo con las quejas de la plantilla de este gigante de ecommerce, el problema parte de que la empresa no invierte en recursos humanos, más bien al contrario: "los departamentos locales de RRHH de cada centro cada vez disponen de menos recursos para desarrollar correctamente su misión y, además, la externalización de varios de sus procesos ha empobrecido y empeorado sensiblemente el soporte que nos presta Amazon".

Sobre esto, hay que recordar las constantes quejas de que la empresa busca sustituir el área de recursos humanos con inteligencia artificial y que muchos trabajadores se han quejado de que es una máquina y su algoritmo la que monitoriza su actividad.

