Trabajaba en IBM, Meta y Tinder a tiempo completo. Tras su despido de Amazon no quería "depender del capricho de una empresa"

Al comienzo de la pandemia, Bryan Roque perdió su trabajo como ingeniero de software en Amazon. Y ahora es una de esas personas que está trabajando en varias empresas a la vez para ganar más dinero sin que estas lo sepan. Ha querido compartir su historia, que merece la pena leer. En realidad el nombre es falso porque tener varios trabajos al mismo tiempo puede ser motivo de despido y de una demanda.

Dice que cuando lo despidieron se sintió en parte aliviado porque llevaba meses de muchísima carga laboral por lo que se sentía completamente agotado. De todos modos, la situación económica no se mostraba prometedora (las primeras semanas del confinamiento en el mundo estaban llenas de incertidumbre) y se mudó a vivir con sus padres.

Tiempo después, encontró un nuevo trabajo en IBM que era completamente remoto. Los tiempos de pandemia fueron de grandes contrataciones para las empresas tech.

Casi un millón al año

Ha explicado que sentía, tras su despido de Amazon, que ya no tenía control sobre sus finanzas, sobre su estabilidad laboral: "no me gustaba estar bajo los caprichos de una empresa que decide si estoy empleado o no" y eso, dice él, le llevó a acabar aceptando un trabajo en Meta, después de que un reclutador le contactase. También remoto.

No solo eso. Recibió una oferta laboral de Tinder y también dice que la aceptó y que acabó ganando 820.000 dólares al año. Cabe recordar que en el caso de Meta hay trabajadores que dicen que en pandemia fueron contratados para no hacer nada y que creen que el objetivo de la empresa era quitar talento a la competencia.

Dice que aprovecha la privacidad que brinda el trabajo remoto para aceptar en secreto dos o más trabajos, multiplicando sus sueldos sin trabajar mucho más que una semana laboral estándar de 40 horas, según recoge Bussines Insider.

Una comunidad en aumento en Estados Unidos y Europa

Ya hemos visto desde Genbeta que el sobreempleo es muy común en Estados Unidos. Hay gente que lo pinta como una gran oportunidad, como es el caso de este ingeniero de software, pero en otros casos es la forma de hacer frente a la enorme inflación que vive en país, que les impide hacer frente a los gastos comunes con un solo sueldo.

Incluso hay estudios que hablan de cómo la gente pueda acabar tremendamente agotada. En Europa hay países como Suiza donde se va haciendo muy común también.

En internet puedes encontrar en Discord y Redddit comunidades que alcanzan los 300.000 miembros donde la gente comparte sus experiencias e incluso consejos para que sus empresas no se enteren.

Como recuerda Business Insider, la medida no sólo es un tabú cultural, sino que también es un delito que puede llevar al despedido. El artículo habla de los trabajos de este ingeniero como algo del pasado así que puede ser que ya no los tenga, aunque no se especifica.

