La IA de Google analizará documentos de Docs y vídeos de YouTube para generar automáticamente resúmenes y división por capítulos

Hoy comenzaba el gran evento para desarrolladores de Google, el Google I/O 2022, y lo hacía con un 'keynote' liderada por Sundar Pichai, CEO de la compañía, en la que se nos han desvelado algunas de las grandes novedades que podemos esperar durante el próximo año en lo que respecta sus productos y servicios.

Y varias de esas novedades tienen que ver con la capacidad de la inteligencia artificial para facilitarnos la vida y aumentar la funcionalidad de sus plataformas, como —en este caso— Google Docs o YouTube.

Capítulos autogenerados en YouTube

Google introdujo en abril de 2020 una nueva y utilísima funcionalidad en YouTube: los 'capítulos', la posibilidad de dividir en partes los vídeos largos subidos a la plataforma, facilitando así tanto movernos por ellos como conocer el contenido de cada una de esas partes.

Sin embargo, muchos vídeos de la plataforma siguen sin hacer uso de esta función. En algunos casos por mera desidia de sus creadores, y en otros por haber sido subidos antes de su implementación y estar las cuentas abandonadas a día de hoy.

De modo que, para estos casos, YouTube ha anunciado que empezará a recurrir al análisis de los vídeos mediante inteligencia artificial para que —procesando el contenido de la imagen, el audio y los textos (subtítulos, anotaciones)— poder generar capítulos de manera totalmente automática, intentando identificar bloques diferenciados dentro del contenido, así como describirlos del modo más 'humano' posible.

Y, según ha afirmado el mismo Pachai durante su keynote, el objetivo de YouTube es dotar de estos capítulos autogenerados a un total de 80 millones de vídeos durante el próximo año.

Resúmenes automáticos de documentos

'TL;DR' es la abreviatura inglesa de 'Too long, didn't read' ("demasiado largo, no lo he leído"), y se utiliza como forma de indicar la temática de un texto demasiado largo para leerlo en circunstancias normales (todos podemos tener algún informe o dossier en mente como ejemplo).

Pero Google también ha pensado en esto, y —de nuevo, según ha anunciado Sundar Pichai— la plataforma ofimática en la nube de la compañía, Google Docs, ayudará a solventar este problema mediante la implementación de resúmenes automáticos mediante inteligencia artificial, una funcionalidad heredada de Smart Canvas y cuya llegada a Docs se confirma ahora (de la mano de la tecnología de DeepMind).

Así, la IA de Google (que Pichai describe como "un gran salto adelante para el procesamiento de lenguaje natural") se 'leerá' los documentos y será capaz no sólo de comprender su contenido, sino también de sintentizarlo en unas pocas frases para ahorrarnos tiempo y esfuerzo.

Además, Pichai también ha asegurado que esta tecnología también terminará implementándose en otros servicios de la compañía como Google Chat y Google Meet, como modo de resumir los aspectos más destacados de una reunión mediante videoconferencia.