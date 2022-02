La IA de Google Docs ahora es capaz de crearte resúmenes de textos: estas son todas las novedades

Google lanzó en primavera de 2021 Smart Canvas, un producto de trabajo colaborativo de Workspace con cronogramas, lista de tareas e integración de Meet en Documentos, entre otros asuntos. Hoy ha anunciado varias nuevas funciones de Smart Canvas para Google Docs: resúmenes y un formato sin páginas para los documentos, entre otros, que vas a ver resumidos a continuación.

La primera novedad, verás que al abrir un documento de Google Docs, aparecerá un resumen en la parte izquierda, que ofrece una amplia visión general del contenido. Los resúmenes se generan automáticamente, pero puedes editarlos y crear los tuyos propios.

Por otro lado, el formato sin páginas se ha hecho pensando en ofrecer a los equipos más espacio para colaborar. Así se crea un flujo ininterrumpido de información tanto para los escritores como para los espectadores. Si hay tablas e imágenes que suelen ocupar más espacio a lo largo, se incluye una barra horizontal.

El despliegue de algunas de las nuevas funciones ya ha comenzado, según ha adelantado Google. Otras irán llegando en las próximas semanas.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Cómo son los resúmenes

Google no ha especificado qué tecnologías usa para la creación de sus resúmenes a los textos. Hay que recordar que OpenAI presentó en septiembre del pasado año una tecnología basada en inteligencia artificial capaz de hacer resúmenes a libros. No parece que en este caso, Google haya recurrido a esta tecnología avanzada de OpenAI, porque no menciona nada, pero sí dice haber hecho uso de la Inteligencia artificial.

Cuando entres a un texto de Google Doc con Smart Canva puedes acceder a un resumen corto y explicativo en la parte izquierda del texto. Es muy útil sobre todo en documentos de trabajo, que compartes con muchos compañeros y compañeras.

Formato sin páginas

Esta novedad parte de la base de que los saltos de página y los márgenes de los formatos tradicionales de los editores de documentos -diseñados para facilitar la impresión de documentos físicos- pueden dificultar la colaboración en elementos de contenido.

El formato sin páginas nos permite eliminar los límites de una página para crear una superficie que se expande al dispositivo o pantalla que estés utilizando. Esto es para dar más espacio a los comentarios, por ejemplo. Si quieres imprimir o convertir a PDF, podrás volver fácilmente a la vista paginada.

Bloques de construcción interactivos

Hay bloques de construcción interactivos -como fichas inteligentes, plantillas y listas de comprobación- que abren nuevas capacidades de colaboración. Se podrá incluir fácilmente información como la ubicación, el cargo y la información de una persona del equipo, en lugar de solo el nombre.

El proceso actual es complicado, ya que los colaboradores elaboran el correo electrónico en un editor de documentos y luego lo trasladan manualmente al correo electrónico. Ahora se facilita la colaboración en un borrador de correo electrónico en Docs con la nueva plantilla de borrador de correo electrónico. Cuando estés listo para enviar, simplemente haz clic en un botón para exportar el contenido a un borrador de correo electrónico en Gmail y toda esa información se rellena automáticamente.

Tomar decisiones basadas en datos más rápidamente

Para una persona no siempre es fácil saber qué analizar para tomar decisiones. Sheets ahora tiene herramientas inteligentes para agilizar la forma de obtener información a partir de los datos. El año pasado, Google lanzó su herramienta de sugerencias de fórmulas, que recomienda funciones que se deben utilizar en función de los datos que se están analizando, y ahora se aceptan más de 3 millones de sugerencias de fórmulas cada semana.

Pronto, esta función integrará las correcciones de fórmulas proporcionarán sugerencias inteligentes para ayudarnos a solucionar fórmulas, detectar errores y obtener información de los datos más rápidamente. Esto llegará "en las próximas semanas".