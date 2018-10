IBM compra Red Hat en una histórica operación de 34.000 millones de dólares

IBM ha anunciado esta tarde, algo poco corriente en un domingo, que adquiere Red Hat por 34.000 millones de dólares, lo que supone la adquisición de software por la que más se ha pagado en la historia. Sin renunciar nunca a sus soluciones basadas en Linux y a la filosofía open source, desde que nació en 1993, Red Hat se ha ido convirtiendo paulatinamente en un gigante de los servicios empresariales, mostrando que se puede ser perfectamente rentable en un ecosistema que en principio parece que apuntaba exclusivamente a otro modelo.

En la última década, Red Hat no ha dejado de crecer. De 401 millones de dólares de ingresos de 2007, pasó a 1.133 millones en 2012 (la primera compañía de software open source en superar los 1.000 millones) y a 2.052 millones en 2016. En 2018 sigue creciendo y superará con creces los 2.412 millones de dólares de 2017. Ello le ha llevado a una capitalización de 20.500 millones, un 60% del precio final de venta.

La adquisición se convierte en la segunda de un actor del mundo open source por un gigante histórico de la informática, tras lo ocurrido con Microsoft y GitHub, operación que, por cierto, ha sido aprobada por la Unión Europea la semana pasada. Para Arvind Krishna, vicepresidente senior de IBM Hybrid Cloud, la compra "va a cambiar las reglas del juego para IBM y el mercado de la nube".

[NEWS] @IBM to acquire Red Hat and become the world's leading #hybridcloud provider. https://t.co/goihRICRr3 https://t.co/G8SKS5gsVk pic.twitter.com/GJL4UmBu1B