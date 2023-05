Un ingeniero descubrió que WhatsApp le escuchaba mientras dormía. Ellos dicen que es un error de Android

Que el teléfono "nos espíe" es una de las principales preocupaciones de los usuarios cuando hacen uso de los servicios de mensajería, redes sociales y demás. La privacidad es un terreno en el que insisten la gran mayoría de compañías tecnológicas, aunque muchos aún tienen dudas sobre la eficacia de sus sistemas y la seguridad de los mismos.

WhatsApp no es que digamos que sea uno de los máximos exponentes en cuanto a seguridad y privacidad. La compañía, así como Meta, tienen un largo historial de escándalos en los que se ha comprometido la privacidad de sus usuarios. No obstante, el tema ha vuelto a reflotar debido a que múltiples personas están informando acerca de un posible uso no permitido del micrófono por parte de WhatsApp.

Creo que mi teléfono me está espiando

La situación se ha extendido de tal manera que hasta la propia compañía ha tenido que aclarar el asunto por medio de un tuit. Y es que según afirma WhatsApp, en las últimas horas han recibido informes sobre un posible bug de la aplicación que estaría provocando activar el micrófono del teléfono móvil sin permiso.

Según la compañía, este bug parece ocasionado por el sistema operativo Android, el cual atribuye erróneamente información en el panel de privacidad del sistema. De hecho, WhatsApp se ha puesto en contacto con Foad Dabiri, director de ingeniería en Twitter, quien ha sido uno de los muchos usuarios que han reportado el error.

Según apuntaba Dabiri, mientras dormía, el dispositivo ha ido recopilando las horas en las que WhatsApp ha utilizado el micrófono en su teléfono Pixel 7 Pro. Al parecer la aplicación habría estado usando el micrófono en momentos en los que este usuario no estaba utilizando el teléfono.

Tal y como hemos mencionado, WhatsApp ya se ha puesto en contacto con Dabiri y también han informado a Google para investigar el error y obtener una solución al respecto. Algunos usuarios también informan que el indicador de color verde de sus teléfonos se encendía, dando a entender a que WhatsApp estaba usando el micrófono en ese momento.

Desde WhatsApp afirman que los usuarios tienen el poder de cambiar los ajustes del micrófono. Y es que una vez dado permisos a la aplicación, "WhatsApp solamente accede al micrófono mientras se está realizando una llamada, grabando una nota de audio o un vídeo". Incluso así, "las comunicaciones están protegidas mediante encriptación de punta a punta", por lo que "WhatsApp no las puede escuchar".

Genbeta | He probado LuzIA, una inteligencia artificial que transcribe audios y da respuestas dentro de WhatsApp. Y todo rapidísimo