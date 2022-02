Iqoniq deja tirado a equipos como la Real Sociedad, a la que debía casi 1 millón: los experimentos cripto no siempre salen bien

Iqoniq, la conocida plataforma de criptoactivos y "fan engagement", ha entrado en liquidación lo que se espera que vaya a dejar a varias organizaciones deportivas probablemente en la ruina o con graves problemas económicos. Entre otros grandes socios de esta empresa está LaLiga. Según Kazim Atilla, el CEO de Iqoniq, firma con sede en Mónaco y en Estonia, la empresa sigue operando por el momento y el Covid-19 ha sido determinante en su problema económico, según ellos mismos han dicho.

Atilla dice que tras entrar en liquidación el plan es cambiar su sede y recomenzar la actividad, pero esta firma de blockchain tiene una enorme cantidad de deudas pendientes con muchos clubes deportivos que podría poner en riesgo la situación económica de equipos como el F.C. Barcelona.

Por ejemplo, sabemos que esta liquidación deja al Real Sociedad con un agujero de 800.000 euros en forma de euda, como ha publicado Sportspromedia. Otros equipos como Crystal Palace, Bayer Leverkusen y AS Roma se acaban de quedar sin patrocinadores para la manga de sus camisetas y con deudas económicas. Falta por conocer más novedades sobre otros de los socios de Iqoniq.

Iqoniq surgió en el año 2019 y en pocos meses tenía acuerdos con algunos de los clubes deportivos más importantes del mundo. La plataforma ofrece una solución que busca monetizar el amor que los fans tienen por sus equipos y deportes. De este modo, se integra con los canales digitales del club, como puede ser la web, las redes sociales con el objetivo de ofrecer a los aficionados información, contenidos sobre estos clubes, descuentos y demás. Se basa en tecnología blockchain. Ellos se autodenominaban el "futuro del fan engagement".

En el primer mes de Iqoniq, la empresa llegó a conseguir acuerdos de patrocinio en la liga española de fútbol, la inglesa y en la italiana, entre otras. También firmó acuerdos con equipos de la liga francesa, la Euroliga de Baloncesto, Formula E, la Formula 1, NHL y equipos de otros deportes como el rugby, el balonmano o el fútbol playa.

Entre sus grandes planes estaba el de montar una red social al puro estilo Facebook pero para los fans del deporte de masas. Y, de este modo, los fanáticos podrían ver competiciones, conocer contenidos de sus equipos y sus deportistas favoritos, acceder a sorteos, competiciones en directo o de realidad virtual, conseguir NFTs... Todo con su propia Blockchain y con su moneda IQQ (este token sí ha llegado a crearse). Estas monedas podrían también ser usadas en los estadios físicos de estos clubes socios o de tiendas y bares que cierren acuerdos con estos, al respecto.

La app sería algo como lo que muestra este video. Cabe decir que la empresa no publicaba en Twitter desde junio del pasado año:

