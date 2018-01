La "solución" de Google a su algoritmo racista es que Fotos pretenda que los gorilas no existen

Quizás algunos no lo recuerden, pero cuando Google Fotos estaba recién lanzada y recibiendo halagos y flores por todas sus bondades, también desató una gran polémica porque el algoritmo que usa para etiquetar las fotos confundió a una pareja de personas negras con gorilas.

El sistema de reconocimiento facial de Google Fotos fue entonces calificado de racista y se desató un gran debate. La empresa se disculpó profusamente, dijo que trabajaban en solucionarlo y mientras tanto eliminarían la etiqueta "gorila" de la aplicación. Eso fue en 2015, ya estamos en 2018 y la "solución" por parte de Google ha sido impedir que su app identifique gorilas bajo cualquier escenario.

Google Photos, y'all fucked up. My friend's not a gorilla. pic.twitter.com/SMkMCsNVX4