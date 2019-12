La ley 'anti-fake news' de Singapur permite que los ministros del Gobierno pidan rectificaciones y Facebook ya los ha obedecido

La semana pasada el Gobierno de Singapur ordenó a Facebook corregir una publicación realizada por un bloguero extranjero, después de la negativa del usuario a desdecirse, basándose en los poderes que le otorga su reciente ley anti-fake news y la red social ha obedecido con un aviso visible solo en el país.

"Facebook tiene la obligación legal de decirte que el Gobierno de Singapur dice que este mensaje tiene información falsa", dice la advertencia recogida por Reuters, incrustada en la parte inferior de la publicación original sin modificar.

Facebook, por imperativo legal, ha obedecido aunque no sin cierta crítica a las autoridades

La corrección fue solicitada por las autoridades singapurenses por, supuestamente, contener acusaciones sobre el arresto de un supuesto informante y fraude electoral que no se corresponderían con la realidad. Facebook, por imperativo legal según se defiende, ha obedecido aunque no sin cierta crítica.

El Gobierno decide qué es verdad o mentira

La legislación promulgada teóricamente para combatir las noticias falsas convierte en ilegales las "declaraciones falsas de hechos" en los supuestos en los que dichas informaciones sean consideradas por la administración perjudiciales para la seguridad del país, la seguridad pública, la "tranquilidad pública" o las "relaciones de amistad de Singapur con otros países".

Además, esta ley no exenta de polémica y críticas por parte de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, deja en manos de las autoridades políticas lo que es una noticia falsa o no. Incluso permite que los ministros puedan pedirle a Facebook que bloquee cuentas o páginas web de cualquier procedencia que publiquen supuesta información falsa.

Desde Facebook dicen esperar a que "las garantías del Gobierno de Singapur respecto a la no afectación de la libertad de expresión conduzcan a un enfoque mesurado y transparente de su aplicación"

Facebook obedeció al Gobierno de Singapur a la hora de advertir las supuestas falsedades de la publicación del usuario Alex Tan, al que las autoridades pidieron previamente le pidieron la publicación de una corrección, con cierta crítica.

Un portavoz de la plataforma social, en declaraciones recogidas por Reuters, señala que dado que nos encontramos en los primeros días de aplicación de la nueva ley, esperan que "las garantías del Gobierno de Singapur respecto a la no afectación de la libertad de expresión conduzcan a un enfoque mesurado y transparente de su aplicación".

Pese a que las informaciones señalan que Tan se negó a incluir una advertencia en su publicación a través de la página State Times Review, sí podemos ver en ella que la actualizó con el siguiente mensaje el pasado 28 de noviembre: "El Gobierno de Singapur ha afirmado que no se realizó ningún arresto. Esto es contrario a la información que recibimos".