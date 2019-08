Llega HarmonyOS: el sistema operativo open source de Huawei basado en el kernel de Linux

Llevamos meses escuchando rumores sobre los planes de Huawei para lanzar su propio sistema operativo. Hoy se ha hecho oficial, ya que han presentado HarmonyOS: un sistema operativo preparado para funcionar en smartphones, ordenadores o automóviles.

En un evento para desarrolladores que se acaba de celebrar, la compañía china ha comenzado a desvelar detalles sobre un sistema operativo que ha conseguido levantar bastante expectación. Afirman que uno de los puntos más interesantes de HarmonyOS es la "flexibilidad" que ofrece, creando "una experiencia entre dispositivos sin fisuras".

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8