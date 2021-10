Llega Instagram TV y se despide IGTV: los vídeos largos se unifican con los del feed para hacer frente a YouTube y TikTok

Instagram cuenta con diferentes formas en las que puedes presentar tus vídeos al público y los de más de un minuto de duración se presentan en una pestaña llamada IGTV con un formato diferente al común del feed principal. Hoy ha anunciado un cambio al respecto, y los vídeos del perfil y los de IGTV se unifican en Instagram TV.

Según palabras de Alexandru Voica, gerente de comunicaciones tecnológicas de Facebook para Europa, Oriente Medio y África, desde hoy "vamos a combinar IGTV y los vídeos del feed en un solo formato: Instagram TV. También vamos a introducir una nueva pestaña de Vídeo en tu perfil, donde se alojará este formato de vídeo combinado, para que sea más fácil para la gente descubrir nuevos contenidos de vídeo".

Starting today, we’re combining IGTV and feed videos into one format - Instagram Video.



We’re also introducing a new Video tab on your profile, where this combined video format will live, to make it easier for people to discover new video content. pic.twitter.com/yVZYrgPX3d