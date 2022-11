La mejor (y mucho más barata) alternativa a la suite de Adobe lanza su nueva versión: ya está aquí Affinity V2

Desde que Adobe cambió su modelo de venta de licencias de software por el de suscripciones al servicio online Creative Cloud, un porcentaje nada desdeñable de sus usuarios se pusieron a buscar alternativas viables a la que venía siendo considerada la mejor suite de diseño gráfico del mercado.

Y no parecía tarea fácil. Sin embargo, desde hace un tiempo, viene consolidándose una alternativa clara, apegada al sistema de pago único por licencia, y capaz de competir no sólo con Photoshop, o con InDesign, o con Illustrator, sino con las tres: la suite Affinity, de la compañía Serif... que hoy da un paso más presentando su esperada segunda versión.

Para quien no la conozca, estas son las tres herramientas incluidas en Affinity V2, disponibles tanto para Windows como para macOS y iPadOS:

Además, Serif ha complementado el lanzamiento de Affinity V2 con otro muy esperado: el de Affinity Publisher 2 for iPad, la única herramienta de la suite que aún no estaba disponible para la tablet de Mac. "Es la primera vez que una aplicación de diseño de páginas y maquetación realmente profesional y de escritorio llega a la plataforma", afirman desde la compañía.

Ashley Hewson, director general de Serif, comenta:

"Por primera vez, sacamos al mercado al mismo tiempo las versiones más recientes y de mayor rendimiento de todos nuestros productos. [...] Hemos trabajado a destajo no solo para incluir muchas de las nuevas funciones que nuestros clientes pedían, sino toda una serie de mejoras de usabilidad y flujo de trabajo".

Todas las herramientas de la suite son adquiribles por separado (no todos los maquetadores se dedican a la edición de imágenes, al fin y al cabo; ni viceversa). Pero, además, la compañía también ha anunciado hoy el lanzamiento de una 'licencia universal' de Affinity V2, que ofrece a los clientes la opción de comprar un paquete con todas las herramientas, permitiendo usarlas indistintamente en Mac, PC y iPad. Y todo ello por un único pago... y con un enorme descuento de lanzamiento:

Descuento: "Sin embargo, Serif ofrece actualmente un enorme descuento de lanzamiento del 40% ", aplicable también a las aplicaciones individuales. La razón principal de tal descuento, según explica la compañía, es que dado que "muchas de nuestras ventas se generan a través de las tiendas de aplicaciones, no es posible ofrecer precios de actualización ".

Ashley Hewson también ha entrado a comentar el tema del modelo de suscripción. Y ha sido claro al respecto:

"La posibilidad de adquisición por un pago único es algo que convierte a Affinity en la única opción viable para muchas personas [...] de todo el mundo, que de otro modo no tendrían acceso a herramientas de máxima calidad. Últimamente se ha especulado mucho con la posibilidad de que nos pasemos a la suscripción, así que me complace confirmar que no es el caso".