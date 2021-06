Microsoft filtra accidentalmente una imagen de One Outlook: aspecto minimalista y esquinas redondeadas a lo Sun Valley

Desde principio de año sabemos que Microsoft está trabajando en una web app de Outlook unificada. Su nombre sería One Outlook y ya se dejó ver en una versión preliminar. Ahora, media años después de tener noticias de este proyecto también conocido como Monarch, una nueva imagen de la aplicación web ha visto la luz y su origen es la propia Microsoft.

La imagen en cuestión se publicó en un resumen de la última versión de Office Insider Preview y ha sido recogida por WinBuzzer. Se entiende que la publicación ha sido accidental dado que el artículo en cuestión no hablar en ningún punto de One Outlook y, para más inri, este proyecto todavía no ha sido hecho oficial por los de Redmon.

One Outlook tendría una interfaz más minimalista y limpia

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

One Outlook al estilo Sun Valley

Si nos fijamos en la captura de pantalla que mostraría el aspecto de One Outlook, que no tiene la mejor de las resoluciones, podemos observar que más allá de mostrar una interfaz renovada, más limpia y minimalista, la imagen parece haberse tomado en un equipo con el esperado Windows 10 Sun Valley.

En ella podemos ver cómo las esquinas de las ventanas son redondeadas y esa es una de las características que se esperan de la próxima gran actualización del sistema operativo de Microsoft.

En la Build 2021 fue el máximo responsable de la compañía, Satya Nadella, el que prometió "una de las actualizaciones más importantes de Windows de la última década".

De una forma u otra, hemos sabido que la multinacional espera que la nueva versión revolucione la experiencia de usuario, integre características del extinto Windows 10X, ponga al día sus iconos, traiga numerosos detalles visuales bastante interesantes y supongo, en definitiva, "un rejuvenecimiento visual radical de Windows".