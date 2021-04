Microsoft prepara la función Workspaces para Edge: la nueva forma de agrupar pestañas según tareas o temáticas

Microsoft ha anunciado la integración de la llamada función “Workspaces” en el navegador Microsoft Edge con la que puedes crear múltiples espacios de trabajo en Edge, tener pestañas en cada uno de ellos. Además, si cierras todas las ventanas de Edge y vuelves a abrir el navegador, sigues teniendo tus espacios de trabajo marcados. El objetivo es organizar las actividades de navegación para poder gestionar mejor según las pestañas que se usan para las diferentes tareas.

La adición de "Espacios de trabajo" en Microsoft Edge es parte de un esfuerzo más amplio de la empresa con su navegador que, en general, quiere mejorar la gestión de pestañas en el navegador. En lugar de tener una sola tira de pestañas con todas las necesarias abiertas, se pueden tener numerosos "espacios de trabajo" donde estas se agrupen por categorías o actividades.

Enfoques similares al del escritorio virtual de Windows 10 y a Chrome

Esta nueva característica de Microsoft Edge seguirá un enfoque similar al usado en el escritorio virtual de Windows 10 y en el Chrome de Google. Al igual que los escritorios virtuales o los grupos de pestañas de Chrome, los espacios de trabajo de Edge te dan más espacio para separar las actividades de navegación relacionadas con las tareas y también te permite encontrar rápidamente lo que necesitas.

Según Windows Latest, a pesar de que Microsoft ha llegado más tarde que Google a esta forma de organización de las páginas, los espacios de trabajo en Edge son más práctios que los grupos de pestañas en Chrome.

Para crear espacios de trabajo hay que hacer clic en un nuevo botón situado en la esquina superior izquierda. Haz clic en "Crear un nuevo espacio de trabajo", añade un nombre y selecciona el color. En cada espacio de trabajo, puedes añadir tantas pestañas como necesitesedg. Una vez que hayas añadido pestañas, aparecerán en el panel de "espacios de trabajo", como se puede ver en las capturas de pantalla.

Y puedes nombrar esos espacios: por ejemplo uno para navegación normal y de ocio, otro para información, otro para las tareas de tu trabajo o escuela, etc. Otra característica a tener en cuenta es que cuando usas espacios de trabajo, no estás lanzando otra instancia de Microsoft Edge, lo que significa que el navegador no consumirá una gran cantidad de memoria.

Nuevo soporte para una característica de seguridad de Windows 10

Según Windows 10, los espacios de trabajo no son la única característica que llegará en la próxima gran actualización de Edge. Según las "flags" y opciones experimentales descubiertas en la configuración, Microsoft Edge también está recibiendo soporte para una nueva característica de seguridad en Windows 10.

También se esperan novedades en las pestañas verticales, pero no se sabe más aún. Desde su lanzamiento, Microsoft Edge ya ha conseguido duplicar su cuota de mercado y superar a Firefox para convertirse en el segundo navegador más popular en Windows.