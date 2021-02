Microsoft tiene en marcha otro plan sigiloso para hacerte usar Edge como navegador predeterminado en Windows 10

Windows 10 está instalado en más de 1.000 millones de equipos, es de lejos el sistema operativo de escritorio más usado en el mundo, y gracias a ello Microsoft está en una posición bastante ventajosa para promover el uso de su propio navegador.

Esto es algo que no funcionó con el primer Edge, un navegador con sus virtudes pero con muchas carencias que lo terminaron enterrando. Con el nuevo Edge basado en Chromium la historia es otra, y si usas Windows 10, Microsoft tiene más de una estrategia en marcha para empujarte a usarlo te des cuenta o no.

¿Restauración recomendada?

Tras la última actualización acumulativa de Windows 10, si abres la ventana de Configuración del sistema, verás que hay una nueva adición a la lista de iconos con notificaciones en la parte superior del panel.

Hasta hace poco ahí solo veíamos notificaciones sobre copias de seguridad con OneDrive, el estado de Windows Update (con advertencias de seguridad), y también un acceso a los puntos de Microsoft Rewards. Ahora hay un nuevo icono llamado Exploración web.

Si hay actualizaciones de Windows pendientes, verás un círculo con el color de énfasis del sistema sobre el icono de Windows Update a modo de advertencia, pero también verás un círculo de forma permanentemente junto al icono de Exploración web indicando que se recomienda una restauración.

Es una forma extraña de presentar algo que suena como un problema de seguridad o de mantenimiento de Windows, cuando en realidad es solo una forma furtiva que se ha sacado Microsoft de la manga para hacerte usar Edge como navegador.

Hacer click en ese icono te presentará un nuevo diálogo para establecer no solo Microsoft Edge como el explorador predeterminado, sino para anclarlo al escritorio, a tu barra de tareas, y en el proceso establecer Bing como el motor de búsqueda predeterminado.

Ambas casillas están marcadas por defecto y solo hace falta hacer click en Confirmar para que tengan efecto. Y por la forma de la advertencia sobre privacidad y que es el mejor navegador para Windows 10, quizás más de una persona lo acepte sin mirar mucho más allá, y con el parecido entre Edge y Chrome, algunos probablemente ni lo noten.

Lo más absurdo de esto, es que en mi caso particular ya uso Edge como navegador por defecto, ya está anclado a mi barra de tareas, y ya uso Bing como buscador (esos puntos de Rewards no se ganan solos), y a pesar de esto, sigo viendo el indicador en mi panel de Configuración.

Hacer click en ese icono no cambia nada para mi, pero cambia un par de cosas extremadamente importantes para otros usuarios, y la forma en la que se presenta la opción me deja con un mal sabor de boca incluso a mi, que uso los productos que están recomendando por mi propia cuenta porque me parecen buenos.

No es la primera vez que algo así pasa con Windows 10, en el caso de Edge, Microsoft ya lo recomienda en varios sitios, como el menú inicio, la barra de tareas y el área de notificaciones. Pronto Edge Legacy será borrado automáticamente, y mientras tanto el nuevo Edge ya pasó de 600 millones de usuarios.

