El milenial japonés que hace negocio de la soledad: se alquila a sí mismo y gana 80.000 dólares al año... solo por estar

Muchos son los temas que llaman la atención de la sociedad japonesa: su cultura laboral, las jerarquías, cómo la caída pronunciada de la natalidad está llevando a serios cambios en las empresas... y también es muy curiosa la forma de las personas de relacionarse, que lleva al país a tener un grave problema de soledad.

Y como la imaginación en el mundo de los negocios puede ser sorprendente, hoy tenemos la historia de un hombre de 41 años de Japón, Shoji Morimoto, que ha contado su increíble historia que puede inspirar a otras personas. Concretamente, ha revelado que gana 80.000 dólares al año en acompañar a personas.

Según sus palabras, "básicamente, me alquilo". para añadir que "mi trabajo es estar donde mis clientes quieran que esté y no hacer nada en particular". Cabe mencionar que es algo similar a un scort.

Un escort es una persona que ofrece servicios de compañía a cambio de un pago. El servicio puede incluir sexo, pero no siempre es así y este segundo caso es el de este hombre. Muchas personas no quieren hacer solas ciertas actividades o estar solas en momentos concretos y ahí es donde Shoji Morimoto y su modelo de negocio entran en juego.

Despedido por falta de iniciativa

Además tiene más de medio millón de seguidores en su Instagram, lo que ayuda a la fama de su negocio. La descripción de su perfil explica:

"Estoy alquilando a una persona que no hace nada. Siempre estamos aceptando solicitudes. La tarifa de solicitud es de 10.000 yenes. También cobro los costos de transporte desde la estación Kokubunji y los costos de comida y bebida (si corresponde). Por favor envíame un mensaje directo para consultas. No puedo hacer nada excepto comer, beber y responder preguntas muy simples".

Es muy curioso que Morimoto fue despedido de su trabajo de oficina en 2018, después de que su superior lo criticara por falta de iniciativa y por “no hacer nada” de valor para la empresa. Ahora, ha desarrollado una lucrativa carrera a base de no hacer nada. Conocido en Japón como el tipo “que no hace nada” de alquiler, el trabajo diario de Morimoto consiste en prestarse a desconocidos que buscan la compañía de alguien para casi cualquier cosa.

Escuchar a la gente

Estas solicitudes pueden ir desde esperar a un corredor de maratón en la línea de meta hasta recibir una videollamada mientras un cliente aburrido redecora y limpia su habitación. Una vez, un cliente que no pudo asistir a un concierto con un amigo alquiló a Morimoto para que ocupara su lugar. Además, deja muy claro que hace de todo, menos sexo y que no es un terapeuta.

Mucha gente lo quiere para ser escuchadas pero él aclara que cuando se trata de conversaciones, Morimoto ofrece el mínimo indispensable y las respuestas más simples. En otras palabras, asiente y escucha atentamente, pero se asegura de no jugar a ser un terapeuta.

Morimoto explicó a la CNBC que recibe alrededor de 1.000 peticiones al año y deja que sus clientes decidan cuánto pagarle. Solía ​​cobrar una tarifa fija de entre 65 y 195 dólares por una sesión de dos a tres horas, y ganó alrededor de 80.000 dólares el año pasado. Morimoto introdujo el modelo de pago por deseo a finales del año pasado.

