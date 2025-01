La generación Z del mundo copia a Japón: los jóvenes beben menos alcohol. Las redes sociales han revolucionado el ocio

Si has comenzado a ver muchos anuncios de bebidas alcohólicas de todo la vida que no tienen alcohol o que han bajado su graduación no es una casualidad. La industria se está adaptando a las nuevas generaciones, a una juventud que, como muestran los estudios, consume mucho menos alcohol que sus mayores. Una tendencia que ya se había observado en la juventud de Japón y que se ve también en otros países del mundo, incluido España.

Mientras, tienen otros hábitos y otras formas de ver el ocio para el que la industria del tiempo libre debe adaptarse. Y más ahora en enero que es un mes donde se promueve el "Dry January", el mes de no tomar bebidas alcohólicas tras los comunes excesos de las fiestas de diciembre con muchas comidas y cenas varias en familia, con amistades o compañeros de trabajo o de estudios.

Entre las alternativas que se encuentran para la Generación Z, a la hora de juntarse con amistades en espacios públicos, están los locales donde hay juegos de mesa; videojuegos; juegos de rol (tanto online como de mesa); o temas relacionados con la lectura.

El alcohol ya no es tan 'cool'

Hace unos días, a comienzos de este 2025, se publicaba un estudio de Heineken y de la Universidad de Oxford que, tras analizar a jóvenes de diversos países del mundo, España incluido, que analizaba cómo ha subido el valor del mercado de las bebidas 0,0%.

Una conclusión es que el 38% de los hombres de la Generación Z dice que estaría dispuesto a beber versiones de bebidas alcohólicas con bajo contenido de alcohol o sin alcohol, pero solo si sus amigos también lo hacen. El psicólogo encargado del estudio ha concluido que, mientras durante generaciones, el alcohol ha desempeñado un papel central en la forma en que los seres humanos socializan, para muchos, el alcohol ya no es la opción predeterminada en las situaciones sociales.

Otros estudios apuntan a que en España, este consumo se ha reducido en 2 puntos en solo una década, pasando de un promedio de 9,8 litros en 2010 a 7,8 litros de alcohol por persona en 2020, entre la juventud según datos de OECD Health Statistics 2022 y WHO Global Information System on Alcohol and Health (2019).

Y esto no es algo exclusivo de nuestro país. La generación Z, gracias a su interacción constante en redes sociales con sus pares de todo el mundo, van adoptando tendencias. Japón, que es un país que causa mucha curiosidad, también está buscando atraer a la juventud con iniciativas no alcohólicas, incluso desde empresas tradicionalmente vendedoras y fabricantes de bebidas.

Hay estudios que incluso apuntan a que los miembros de la Generación Z consumen aproximadamente un tercio menos de cerveza y vino que las generaciones anteriores. También están optando por bebidas sin alcohol a un ritmo significativamente mayor.

Alternativas: los juegos, la lectura y la tecnología

Si por algo se caracteriza la generación Z del mundo es por ser la primera que nació en un mundo digitalizado. Y eso puede también condicionar la forma en la que ven el ocio. Diversos son los estudios recientes que han analizado que la juventud tiene mucha curiosidad por la tendencia bautizada como "Sober curiosity" o la curiosidad de mantenerse sobrio en la vida, y qué alternativas sociales les gustan más.

Explica un análisis en The Conversation que "como nativos digitales, la Generación Z y los millennials son muy conscientes del impacto duradero de sus huellas digitales. Al haber crecido bajo la mirada constante de las redes sociales, comprenden que las acciones, especialmente las influenciadas por el alcohol, pueden inmortalizarse en línea, por lo que son más cautelosos a la hora de participar en comportamientos de los que más tarde podrían arrepentirse".

Las redes sociales también han cambiado el foco de la interacción social. Históricamente, el consumo de alcohol ha sido a menudo el eje central de las reuniones sociales. Pero hoy en día, las actividades alternativas como los retiros de bienestar, los eventos para personas sobrias e incluso los bares sin alcohol se están volviendo cada vez más populares y las redes sociales tienen mucho que ver en esto, por lo que vas mostrando como tendencia o por ser el origen de proponer nuevos planes que se van viralizando. Como dice el informe:

"Para las generaciones más jóvenes, las experiencias sociales significativas tienen menos que ver con seguir guiones tradicionales y más con crear entornos inclusivos e intencionales".

Las redes sociales también sirven para promover otras alternativas de ocio. Un reportaje muy interesante en New York Times muestra cómo la gente se va decantando por actividades muy diferentes. Los juegos de mesa y también los videojuegos se muestran como una diversión que la juventud va abrazando, para llevar a cabo en comunidad. También los clubes de lectura o de ajedrez.

Se ha hablado de que existe una epidemia de soledad y, para paliarla, las personas de entre 20 y 30 años se reúnen para jugar a juegos de mesa con gente, para contrarrestar el aislamiento y la sobrecarga digital que pesan sobre su generación. Es decir, que para hacer frente a los efectos del uso continuado de las tecnologías, se buscan alternativas totalmente sociales y alejadas de redes sociales o videojuegos.

