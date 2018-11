El ministro de ciberseguridad de Japón nunca ha usado un ordenador y no sabe qué es un pendrive

Yoshitaka Sakurada es el ministro japonés encargado de la ciberseguridad de la nación, pero es sumamente fácil cuestionarse si es la persona adecuada para semejante trabajo cuando él mismo ha dicho que nunca ha usado un ordenador y esto no le parece ningún problema.

"He manejado mi propio negocio de forma independiente desde que tenía 25 años. No escribo en ordenadores, cuando es necesario le ordeno a mis empleados o secretarias que lo hagan". A pesar de esto dice estar seguro de que "su trabajo es impecable".

Durante una sesión de preguntas en el Parlamento japonés, el ministro explicó que no sentía ninguna necesidad por dispositivos electrónicos, y se mostró confundido cuando se le hicieron preguntas sobre tecnología sumamente básicas.

Uno de los funcionarios le preguntó a Sakurada si las plantas de energía nuclear deberían permitir el uso de memorias USB, y este no pareció entender siquiera qué era un pendrive. Su respuesta fue "No conozco los detalles bien. ¿Por qué mejor no le pedimos a un experto que responda tu pregunta si es necesario?"

Sakurada está a cargo de la ciberseguridad de Japón y los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Ha sido criticado por saber muy poco o nada de ambas cosas

Por supuesto sus declaraciones fueron recibidas con incredulidad y risas por el resto de los parlamentarios y destacados por la prensa japonesa. Masato Imai, un legislador del partido opositor dijo que no podía creer que una persona que nunca ha usado un ordenador sea el encargado de las medidas de ciberseguridad.

Y Sakurada no es solo el responsable de la ciberseguridad de la nación, sino que también a cargo de las Olimpiadas de Tokyo 2020, otro tema en el que tampoco parece tener mucha idea, según la prensa nacional. Quizás alarmante por partida doble tras lo pasado en las últimas Olimpiadas de invierno y los ciberataques que sufrió.

Aunque muchos gobiernos han hecho de la ciberseguridad una prioridad para protegerse de hackers, espías, malware y todas las amenazas que representan para una nación, sabemos que no siempre se toman las mejores medidas. Hasta el Pentágono tiene problemas básicos como que no cambian las contraseñas de sus sistemas de armas. Que alguien que nunca haya usado un ordenador sea el responsable de toda la ciberseguridad de un país, y uno del primer mundo, es un tanto increíble.

Foto de portada | Rama