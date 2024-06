"Mis desnudos en mi perfil": Elon Musk quería acabar con los bots en X y ahora es toda una jungla de contenido indeseado

Los usuarios de X (antes Twitter), han experimentado una oleada de cambios notables en la plataforma desde que Elon Musk comenzó a ser el máximo responsable de la app. Estos cambios (no necesariamente a mejores), no se limitan únicamente en la matanza del pájaro y el cambio de nombre, sino también a una serie de procesos que han permito una mayor proliferación de bots y contenido no deseado.

Hay que aclarar que Twitter no era gran cosa en este aspecto antes de la llegada de Musk. Sin embargo, meter el hachazo al equipo de moderación de la plataforma y otros departamentos mientras Musk insiste en su idea de “libertad de expresión”, han acabado convirtiendo la plataforma en todo un caos del spam y el contenido indeseado.

De X a XXX

“Mis desnudos en mi perfil”. Puede que alguna vez te hayas topado con una respuesta así en X en algunas publicaciones. Cada vez se está convirtiendo una práctica más habitual, pero no es algo nuevo. Los bots llevan atormentando a la plataforma desde hace años, aunque las últimas decisiones en X han amplificado el altavoz de estos bots.

Por suerte hay una forma de dejar de ver estas publicaciones de bots y es por medio de la herramienta para silenciar palabras de X. Para ello debemos ir a Configuración > Privacidad y seguridad > Silenciar y bloquear y presionar sobre "Palabras silenciadas". Aquí podemos introducir "desnudos en mi perfil" para dejar de ver estos posts que tanto se dejan ver últimamente por la red social.

Es irónica esta situación, pues una de las razones por las que Musk quería comprar Twitter era porque quería eliminar los bots de la plataforma y convertirla en una app que fuese un hogar para la libertad de expresión. Año y medio después de la adquisición, la plataforma se ha llenado aún más de contenido indeseado.

Haz clic en la imagen para ir a la publicación

Los bots están siendo un verdadero problema para la plataforma. De hecho, han sido una de las principales razones por las que muchas empresas de publicidad han decidido decirle adiós a la red social. Tal y como compartíamos en marzo, los ingresos por publicidad global disminuyeron un 42% desde que Musk se hizo con la compañía, además de una caída del 28% en anunciantes.

Si bien Twitter dependía mucho más de la publicidad y el engagement para su subsistencia, X comenzó un plan para dejar de depender de la publicidad: centrarse en el contenido Premium. Y es que muchas de las funciones de X se han convertido en características exclusivas para miembros Premium de la plataforma, como la posibilidad de escribir publicaciones con más caracteres o la posibilidad de editar tuits, entre muchas otras cosas.

Además, en la sección de ‘Para ti’ se prioriza el contenido de cuentas suscritas a Premium, sobre todo ahora que existe un programa de monetización donde los usuarios con cuentas Premium pueden obtener beneficios de cada publicación. Musk se planteaba incluso que publicar en X fuese de pago, siendo (según él) la única manera para hacer frente a los bots.

Con toda esta oleada de decisiones y la práctica inexistencia de moderación en la plataforma, X se está convirtiendo cada vez más en una jungla. Además, el contenido sexual que proviene de cuentas bots es cada vez mayor. A pesar de que la pornografía ha existido desde hace mucho tiempo en la plataforma, siempre ha sido un tema a evitar por la red social en su normativa sobre el contenido. Ahora es difícil no ver este tipo de contenido a través de publicaciones o en la pestaña de explorar.

Otra razón por la oleada de este tipo de contenido es la llegada de las suscripciones a cuentas, imitando el modelo de negocio de plataformas tales como OnlyFans, donde hay una ingente cantidad de contenido sexual para aquellos que se suscriban para ver el contenido. De esta manera, los beneficios que ahora existen en X por publicar, han hecho que cada vez encontremos contenido sexual que ni siquiera podamos evitar ver, aunque activemos el filtro de contenido desde la configuración.

Una prueba muy sencilla para ver la notoriedad de este contenido es buscar por “Telegram” o “WhatsApp” en la pestaña de explorar. La mayoría de las publicaciones destacadas cuentan con contenido multimedia pornográfico. Así que ten cuidado si entras al trending topic de “WhatsApp” en X cuando se haya caído el servicio y quieras ver si no eres el único al que no le funciona WhatsApp.





Imagen de portada | TED Conference

En Genbeta | Elon Musk compró un PC y enfureció al ver lo que Microsoft le pedía en Windows 11. Ahora es incluso peor