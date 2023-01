Muchos rusos huyeron del país con la excusa de teletrabajar: ahora Rusia quiere prohibir el teletrabajo para que regresen

En muchas ocasiones hemos dicho que la modalidad de teletrabajo está muy encaminada al sector TIC, es decir, aquel centrado en la tecnología de la información y las comunicaciones. Y esto se puede ver claramente en Rusia, donde decenas de trabajadores de este sector han huido del país para trabajar de manera remota en el extranjero, evitando ir al frente. Ahora, Vladímir Putin quiere prohibir esta práctica en algunos sectores para obligar a sus ciudadanos a regresar e ir al frente.

Desde el gobierno ruso apuntan a que serían unos 100.000 trabajadores los que han conseguido escapar del país gracias a estas facilidades en su jornada laboral, ya que únicamente necesitan un ordenador y una conexión a internet para trabajar. Pero con una nueva ley que puede ser aprobada en las próximas semanas, esta práctica de trabajar en remoto se convertirá en ilegal, obligando a los teletrabajadores a regresar y ponerse a disposición del gobierno.

Rusia busca prohibir el teletrabajo para que regresen sus trabajadores ‘huidos’

Uno de los grandes miedos que también puede tener Rusia es que estos trabajadores están operando desde países que son miembros de la OTAN. Es por ello que tienen el gran temor de que se puedan difundir algún tipo de información de seguridad nacional que sea confidencial, haciendo que muchos especialistas TIC tengan prohibido salir por las fronteras.

Aunque igualmente saben que esta decisión les va a afectar negativamente. Pese a que ganarán a gente en su país, el hecho de que sus empresas no puedan ofrecer teletrabajo hará que el tejido empresarial ruso sea mucho menos competitivo. Y es que principalmente han sido los más jóvenes del país los que han visto una oportunidad de emigrar a Letonia, Georgia, Armenia e incluso Argentina.

Si bien, tal y como recoge La Vanguardia, muchos jóvenes vieron esta oportunidad como una forma de salir de Rusia al no existir controles de salida y no tienen intenciones de volver. Muchos de estos estarían dispuestos a renunciar a su puesto antes que regresar a Rusia bajo coacción. Y es que también hay un punto muy importante que radica en la economía, ya que los trabajadores que viven fuera de Rusia no tienen obligación de tributar en su país.

Es por ello que deberemos ver si en las próximas semanas Vladímir Putin obliga a sus teletrabajadores a volver al país con duras condiciones u obligándoles a dimitir de sus empresas. Pero está claro que los más jóvenes van a preferir hacer una nueva vida en un país fuera de la guerra para evitar ser movilizados, como ya ocurrió en el pasado.

Vía | La Vanguardia