Netflix dirá adiós compartir cuentas. Y Disney+ asoma la patita con una encuesta donde nos preguntan por qué compartimos

La plataforma de streaming Disney + ha enviado por correo electrónico a algunos de sus usuarios una encuesta consultando por qué comparten cuenta con personas fuera de su hogar.

Entre las opciones disponibles (muchas) hay que las otras personas no usan el servicio con suficiente regularidad; que estas personas no quieren pagar el servicio; que no pueden hacerlo y quien comparte quiere ayudar; o que usan otros servicios pero estos no les dan acceso a los contenidos de Disney +.

Disney+ podría copiar a Netflix

Esta encuesta ha hecho a muchos usuarios especular con la posibilidad de que Disney + quiera seguir los pasos de Netflix y llegar a cobrar por compartir cuenta (con lo que podría recaudar grandes cantidades de dinero).

Hay que recordar que Netflix plantea reducir sus tarifas a cambio de anuncios como solución para la pérdida de usuarios que está sufriendo.

Netflix presentó hace unos días resultados financieros con una mala noticia para sus inversores: por primera vez en una década ha perdido suscriptores. En concreto, 200.000 en un trimestre. Y lo peor está por llegar, pues para el próximo trimestre auguran una caída de dos millones de usuarios.

El anuncio de la caída ha llegado acompañado de otros muy relevantes: Netflix anunció que el compartir cuenta gratis se va a acabar, a nivel global.

Sobre la nueva encuesta de Disney+, usuarios de Twitter están pidiendo a la plataforma que no "corte alas" al usuario. Hace unas semanas Disney + también fue noticia y muy comentada en redes sociales había realizado cobros de sus planes de suscripción en España, pero con diferentes precios. Según han hablado diversos usuarios en redes sociales, algunas personas habían pagado 69,90 euros y otras han pagado 89,90 euros.

Desde Genbeta nos pusimos en contacto con el soporte de atención al usuario Disney+ en España y nos comentaron que a los suscriptores que han pagado de menos, la empresa les enviaría un mail explicando la situación para decirles también que les llegará un cargo de 20 euros para cubrir la diferencia por el error. Simplemente, es que a algunas personas se les había cobrado la cuota antigua.

Via| Timelapses